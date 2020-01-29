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Джулиани: «Шокина намеревались убить»

Адвокат Роберт Джулиани считает, что на Виктора Шокина было совершено покушение

сегодня, 17:50
Автор:

• Сергей Медведев

Экс-генпрокурор Виктор Шокин был при смерти из-за покушения. Такое заявление сделал адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. В своем Twitter он анонсировал отчет австрийского доктора о состоянии здоровья Виктора Шокина. Джулиани считает, что имела место "попытка убить ключевого свидетеля по делу о подкупе Байдена-Порошенко".

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"Виктору был поставлен диагноз всемирно известным австрийским доктором, который подтверждает, что его чуть не убили", — написал адвокат.

Вместе с тем ранее в среду Шокина видели в Борисполе на борту самолета. Видео опубликовал  на своей странице в Facebook  основатель экспертной организации StateWatch Александр Леменов.

Как сообщал портал "Комментарии", адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил возможного кандидата от демократов на будущих выборах Джо Байдена в коррупционных действиях в отношении президента Украины Петра Порошенко. 



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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/foto-dzhuliani-i-shokin-delo-baydena-novosti-ukrainy-50067080.html
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