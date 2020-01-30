"Международная платформа" Медведчука может стать площадкой для обсуждения важных вопросов для Европы, - политический эксперт

Если провластное большинство не может продуцировать мирные инициативы, оппозиция эффективно показывает, как она их может воплощать. Об этом в эфире "112 Украина" заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

"В случае, если отсутствуют инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе у Офиса президента, за это должна взяться парламентская власть. Фактически, законодательная ветвь власти", - заявила она.

По словам эксперта, фактически международная платформа, о которой заявил Виктор Медведчук, является поддержкой для лидеров стран "нормандской четверки". Кушнир отметила, что эффективность воплощения и скорость продвижения инициативы ОПЗЖ - достаточно высокая. Кроме того, эксперт напомнила, что на прошлой неделе состоялась встреча Медведчука в Сенате Франции с французскими сенаторами и депутатами.

"Буквально в этом году уже состоялись встреча с представителями Сената и Национального Собрания Франции. Теперь Бундестаг. Думаю, что потом в Страсбурге будет круглый стол", - прогнозирует политический эксперт.

По словам Кушнир, такая инициатива как межпарламентский диалог между Украиной, Россией, Францией и ФРГ нужна нашей стране.

"Почему нам нужна эта платформа? Потому что она дает возможность большему количеству людей - представителям разных политических течений - услышать друг друга, найти точки соприкосновения и наработать совместные пути, шаги или даже документы, которые могут лечь в основу встречи "в нормандском формате" стран четверки, - разъяснила политический эксперт. - Либо в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, либо уже в марте в Париже, как было заявлено на встрече Зеленского, Путина, канцлера Меркель и президента Макрона".

Кушнир добавила, что если провластное большинство не может продуцировать мирные инициативы - оппозиция эффективно показывает, как она их может воплощать.

"Был такой девиз "Возьми и сделай". Так вот, ОПЗЖ и Медведчук взяли и сделали. И показали - что такой парламентский диалог между государствами возможен, что другие представители - той же Франции, той же Германии - поддерживают возможность такого диалога", - сделала вывод эксперт.

Эксперт прогнозирует, что "Межпарламентский диалог" Медведчука может стать площадкой для обсуждения важных вопросов, имеющих значение для Европы.

"Думаю, что очень скоро и представители монобольшинства поддержат эту инициативу. Видя, как эффективно будет проходить это сотрудничество, они будут присоединяться", - спрогнозировала Кушнир.

Напомним, Медведчук запустил в Сенате Франции парламентское измерение "нормандского формата".

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