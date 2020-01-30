"Международная платформа" Медведчука может стать площадкой для обсуждения важных вопросов для Европы, - политический эксперт

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Если
провластное большинство не может продуцировать мирные инициативы, оппозиция эффективно
показывает, как она их может воплощать. Об этом в эфире "112 Украина"
заявила
политический эксперт Светлана Кушнир.
"В
случае, если отсутствуют инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе у
Офиса президента, за это должна взяться парламентская власть. Фактически,
законодательная ветвь власти", - заявила она.
По словам эксперта, фактически международная платформа, о которой заявил Виктор Медведчук, является поддержкой для лидеров стран "нормандской четверки". Кушнир отметила, что эффективность воплощения и скорость продвижения инициативы ОПЗЖ - достаточно высокая. Кроме того, эксперт напомнила, что на прошлой неделе состоялась встреча Медведчука в Сенате Франции с французскими сенаторами и депутатами.
"Буквально в этом году уже состоялись встреча с представителями Сената и Национального Собрания Франции. Теперь Бундестаг. Думаю, что потом в Страсбурге будет круглый стол", - прогнозирует политический эксперт.
По словам Кушнир, такая инициатива как
межпарламентский диалог между Украиной, Россией, Францией и ФРГ нужна нашей
стране.
"Почему
нам нужна эта платформа? Потому что она дает возможность большему количеству
людей - представителям разных политических течений - услышать друг друга, найти
точки соприкосновения и наработать совместные пути, шаги или даже документы,
которые могут лечь в основу встречи "в нормандском формате" стран
четверки, - разъяснила политический эксперт. - Либо в феврале на Мюнхенской
конференции по безопасности, либо уже в марте в Париже, как было заявлено на
встрече Зеленского, Путина, канцлера Меркель и президента Макрона".
Кушнир добавила, что если провластное
большинство не может продуцировать мирные инициативы - оппозиция эффективно
показывает, как она их может воплощать.
"Был такой девиз "Возьми и
сделай". Так вот, ОПЗЖ и Медведчук взяли и сделали. И показали - что такой
парламентский диалог между государствами возможен, что другие представители -
той же Франции, той же Германии - поддерживают возможность такого
диалога", - сделала вывод эксперт.
Эксперт прогнозирует, что
"Межпарламентский диалог" Медведчука может стать площадкой
для обсуждения важных вопросов, имеющих значение для Европы.
"Думаю,
что очень скоро и представители монобольшинства поддержат эту инициативу. Видя,
как эффективно будет проходить это сотрудничество, они будут
присоединяться", - спрогнозировала Кушнир.
Напомним, Медведчук запустил в Сенате Франции парламентское измерение "нормандского формата".
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