ПАСЕ признала Россию стороной Минских договоренностей

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ПАСЕ приняла резолюцию, в которой приняла РФ "стороной
Минских договоренностей". Об этом сообщает "Европейская правда".
Россию призвали, як говорится в документе, "в полной мере выполнять Минские
договоренности, стороной которых является Российская Федерация" (на этом
предложении настаивала Украина, ее поддержало подавляющее большинство).
Зато россиян это возмутило. Они настаивали, что упоминание о
"Минске" недопустимо.
"Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участники этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", —сказал депутат Госдумы РФ Николай Рыжак.
Также документ содержит ряд требований в адрес РA. Среди них: прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины; отменить незаконную аннексию Крыма; прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия.
Ранее "Комментарии" писали, что комитет по мониторингу обязательств рекомендовал утвердить полномочия российской делегации без санкций и ограничений. Отметим, что документ составлен одним из лоббистов РФ в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини Коксом. В частности, он выступил против введения ограничений для РФ и заявил о "выполнении требований ПАСЕ со стороны России". По мнению Кокса, Россия исправляет проблемы, из-за которых на нее были наложены санкции. В документе идет речь о возвращении украинских моряков и возобновлении платежей в бюджет Совета Европы. При этом, о нарушениях прав человека со стороны РФ в аннексированном Крыму или же на временно оккупированном Донбассе, невыполнении решений ЕСПЧ нет ни слова.
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