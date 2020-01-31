Обстрелы в зоне ООС: один боец получил ранение

Вчерашние сутки, 30 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) вновь прошли с нарушением режима прекращения огня. Как информирует в утренней сводке пресс-центр ООС, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз открывали огонь по украинским позициям.

Противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия: ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов разных систем. Так, боевики дважды обстреляли позиции объединенных сил в зоне ответственности группы "Восток" – рядом с Березовым и Талаковкой. Еще четыре обстрела было зафиксировано в направлении расположения оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Орехового, Хутора Свободного и трижды неподалеку Новотошковского. К сожалению, вчера из-за вражеских действий один украинский военный получил ранение.

Сегодня, 31 января, в районе ООС также зафиксирована огневая активность со стороны оккупационных формирований. Противник дважды открывал огонь вблизи Луганского и Широкиного. Потерь со стороны объединенных сил нет.

Ранее эксперты оценили для издания "Комментарии" инициативу правительства Украины относительно компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье украинцам, которые проживают на подконтрольной части Донбасса. Так, эксперты объяснили, кто рискует не получить возмещение и какова перспектива таких выплат.

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