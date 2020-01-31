Во внешней политике Украины идет борьба двух политических курсов, - политтехнолог

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Во внешней
политике Украины идет борьба двух политических курсов. Об этом в Facebook пишет
политтехнолог Михаил Шпир.
По его словам, постоянные "зашквары" и скандалы с участием "соросят" и "слуг народа" - это "мишура в стиле "пипл хавает", как говорил Богдан Титомир.
"И у этой мишуры только одна задача - отвлекать внимание. А на глубине идет настоящая борьба, борьба двух политических курсов", - разъяснил автор.
По словам Шпира, первый курс - это продолжение политики Порошенко, которую якобы МИД навязывает Зеленскому.
"Обратите
внимание, что все самые громкие скандалы Зеленского случились во время
зарубежных поездок. А все потому, что в МИДе, посольствах и консульствах
осталась сидеть пятая колонна порохоботов, которым поставили задачу подставлять
нового президента", - считает политтехнолог.
Второй
курс, пишет Шпир - вернуть Украине статус субъекта международной политики. Он
обращает внимание на то, что об этом все чаще говорят и самые разные украинские
политики, и бизнес.
"Вопрос
назрел и перезрел, поэтому задача по возвращению Украине субъектности
объединяет самые разные силы. Даже Юлия Тимошенко вон с трибуны вдруг
заговорила словами Медведчука о внешнем управлении", - пишет он.
По
словам Шпира, "если разобраться, то настоящая цель международной
активности Медведчука - это как раз восстановление субъектности Украины на
мировой арене".
"Ведь,
что означает его "Межпарламентский диалог"? Что депутаты от Украины,
России, Франции и Германии будут вместе работать над выполнением Минских
соглашений. То есть, Украина в этом деле выступает в качестве полноправного
участника европейской политики", - говорит политтехнолог.
Шпир
поясняет, что политика Порошенко, которую якобы навязывают президенту, привела
к тому, что США и Россия открыто обсуждали судьбу Украины без самой Украины. "Вспомните
про переговоры Волкер-Сурков", - напомнил он.
Поэтому,
приходит к выводу Шпир, Медведчук с помощью своей инициативы
"Межпарламентский диалог во имя мира" возвращает Украине статус
субъекта международной политики.
"А
сегодня Медведчук через "Межпарламентский диалог" снова возвращает
Украину за стол переговоров", - заявил политтехнолог Шпир.
Ранее "Комментарии"
писали, что политический эксперт уверен, что "Международная
платформа" Медведчука может стать площадкой для обсуждения важных вопросов
для Европы.
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