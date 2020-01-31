Во внешней политике Украины идет борьба двух политических курсов, - политтехнолог

Во внешней политике Украины идет борьба двух политических курсов. Об этом в Facebook пишет политтехнолог Михаил Шпир.

По его словам, постоянные "зашквары" и скандалы с участием "соросят" и "слуг народа" - это "мишура в стиле "пипл хавает", как говорил Богдан Титомир.

"И у этой мишуры только одна задача - отвлекать внимание. А на глубине идет настоящая борьба, борьба двух политических курсов", - разъяснил автор.

По словам Шпира, первый курс - это продолжение политики Порошенко, которую якобы МИД навязывает Зеленскому.

"Обратите внимание, что все самые громкие скандалы Зеленского случились во время зарубежных поездок. А все потому, что в МИДе, посольствах и консульствах осталась сидеть пятая колонна порохоботов, которым поставили задачу подставлять нового президента", - считает политтехнолог.

Второй курс, пишет Шпир - вернуть Украине статус субъекта международной политики. Он обращает внимание на то, что об этом все чаще говорят и самые разные украинские политики, и бизнес.

"Вопрос назрел и перезрел, поэтому задача по возвращению Украине субъектности объединяет самые разные силы. Даже Юлия Тимошенко вон с трибуны вдруг заговорила словами Медведчука о внешнем управлении", - пишет он.

По словам Шпира, "если разобраться, то настоящая цель международной активности Медведчука - это как раз восстановление субъектности Украины на мировой арене".

"Ведь, что означает его "Межпарламентский диалог"? Что депутаты от Украины, России, Франции и Германии будут вместе работать над выполнением Минских соглашений. То есть, Украина в этом деле выступает в качестве полноправного участника европейской политики", - говорит политтехнолог.

Шпир поясняет, что политика Порошенко, которую якобы навязывают президенту, привела к тому, что США и Россия открыто обсуждали судьбу Украины без самой Украины. "Вспомните про переговоры Волкер-Сурков", - напомнил он.

Поэтому, приходит к выводу Шпир, Медведчук с помощью своей инициативы "Межпарламентский диалог во имя мира" возвращает Украине статус субъекта международной политики.

"А сегодня Медведчук через "Межпарламентский диалог" снова возвращает Украину за стол переговоров", - заявил политтехнолог Шпир.

Ранее "Комментарии" писали, что политический эксперт уверен, что "Международная платформа" Медведчука может стать площадкой для обсуждения важных вопросов для Европы.

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