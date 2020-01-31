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Путин вновь обсудил Украину с Меркель

Президент России и федеральный канцлер созвонились по телефону

сегодня, 16:20
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, где обсудили критические вопросы по украинскому Донбассу и Ближнему Востоку. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Известно, что инициатором телефонного разговора с Путиным стала германская сторона.

Оба лидера подчеркнули, что необходимо максимально придерживаться путей мирного урегулирования конфликтов в тех областях, где это возможно, а также условились и в дальнейшем поддерживать диалог в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в одном из последних телефонных разговоров между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным была озвучена необходимость предоставить Донбассу особый статус.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности, с учетом подписанного в (Трехсторонней - прим. ред. ) контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведение вооруженных сил и средств на "пилотных" участках вблизи населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начале этого процесса в села Петровское", - расшифровала стенограмму пресс-служба Кремля.


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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62704
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