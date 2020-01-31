План Медведчука прост, рационален и понятен, - депутат Бундестага

План мирного урегулирования ситуации на Донбассе главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука прост, рационален и понятен. Об этом после встречи нардепа с коллегами из Бундестага для обсуждения "Парламентского измерения нормандского формата" заявил представитель комиссии по правам человека, Комитета по урегулированию конфликтных ситуаций Бундестага Вальдемар Гердт.

"Это единственный вариант продвинуть этот процесс дальше. Мы видим, что после парижской встречи опять заходим в режим затягивания, который можно назвать тупиковым. И именно межпарламентское общение парламентариев позволит создать режим давления на воплощение вот этих принятых решений, - говорит Вальдемар Гердт. - Прагматический план, который представил нам господин Медведчук, рационален, прост и понятен всем: и сторонникам, и противникам. Однако сегодня прозвучало, что есть противники мира, потому что они живут и зарабатывают на этом. Надо организоваться, это наш пробел". По словам Гердта, сторонники мира ранее действовали точечно и врозь.

Данный визит хорошо совпал с инициативой, которую Гердт инициировал в Бундестаге - создание комиссии по правам человека, которая рассматривает данную проблематику с нужного ракурса. Следующая встреча этой комиссии состоится в Минске, где будут говорить об реализации уже существующих идей. "Это очень важные визиты для нас, для Германии. Мы потеряли более 120 млрд евро из бюджета, а это пенсии и детские выплаты. Мы потеряли огромный рынок сбыта и не приобрели ничего. И я думаю, ни Украина, ни Россия тоже не приобрели от этого конфликта ничего. Я имею ввиду народ, бизнесменов, промышленников. И поэтому нам надо вернуться к прагматике и начинать работать, создавать совместные предприятия, условия для мирного урегулирования этого процесса", - говорит депутат Бундестага.

Гердт поблагодарил ОПЗЖ за инициативу, добавив, что его партия – опозиционна. "Позиция нашего правительства немного другая, и нас постоянно старались как-то "обрезать" в этих инициативах. Мы будем делать следующие комиссии и медиально разовьем эту платформу так, что ее тяжело будет спрятать", - резюмирует немецкий политик.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в повестку "межпарламентского диалога" Медведчука могут войти вопросы энергетического сотрудничества.

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