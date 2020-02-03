Визит Эрдогана в Украину: эксперты рассказали, чего стоит ожидать

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от этого визита.

Визит Эрдогана в Украину: что могут обсудить

Военный эксперт, работник оперативного управления Генштаба (с 2003 по 2006 гг.) Олег Жданов подчеркивает, что Украина и Турция – важные стратегические партнеры, которым важно делать совместные проекты.

"Еще в 2016 году, во время визита Порошенко в Турцию, Эрдоган предлагал делать совместный боевой самолет. У них есть фюзеляж, у нас – МоторСич. Но почему-то не сложилось, – отмечает эксперт. – Зато сейчас есть возможность "строить мосты". К примеру, Турция могла бы привлечь Украину к строительству нового канала в обход Босфора, что даст большие экономические преимущества".

И, конечно, отмечает Жданов, важны вопросы Крыма.

"Турция заинтересована в том, чтобы помочь нам в решении этого вопроса в разрезе крымско-татарского народа. Перед визитом в Украину Эрдоган в очередной раз выступил с осуждением аннексии Крыма Россией. И это – хороший знак, – уверен военный эксперт. – Оказав помощь в возвращении Крыма в состав Украины, решив вопросы автономии Меджлиса, Турция получила возможность серьезно влиять на политическую ситуацию в Украине. А это важно, так как наша страна становится ключевой во многих мировых перипетиях".

По мнению Жданова, сегодня Зеленский и Эрдоган могут просто наметить пути и определиться – идем мы вместе по ним или нет. А дальше уже – работа правительств, которым поручат выполнять поставленные задачи.

Визит Эрдогана в Украину: революционных решений не будет

Политический эксперт Валерий Клочок показательным называет запланированные на сегодня не только встречу Владимира Зеленского с Эрджепом Эрдоганом в формате с глазу на глаз, но и заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств, а также участие президентов в украинско-турецком бизнес-форуме.

"Не думаю, что сегодня мы получим какой-то рывок, скачок в помощи Турции по прекращению российской агрессии. Но какие-то перспективные вещи обговорить могут, – отмечает эксперт. – При этом нужно понимать, что в условиях неоднозначных отношений самой Турции с Россией (совместные проекты, в том числе газовые и военные, совместное участие в конфликте в Сирии), говорить о том, что каким-то образом Эрдоган сможет серьезно помочь Украине в вопросе российской агрессии я бы не стал. Хотя нельзя сбрасывать со счетов важность Турции в освобождении крымских татар, о чём говорят многие. Это может стать дополнительным инструментом в будущих договоренностях Украины с РФ касательно очередного обмена удерживаемыми лицами".

Виталий Клочок напоминает, что крымские татары фактически требуют от президента Украины (независимо от фамилии) внесения в парламент законопроекта касательно изменений в Конституцию, предусматривающих предоставление права крымским татарам на самоопределление.

"Возможно, если бы Эрдоган поддержал эту позицию, можно было бы пойти другим путем решения вопроса возврата полуострова. И Крым в будущем мог бы стать другой автономией - с более широкими полномочиями. И таким образом сместить акценты на мировой геополитической карте касательно дальнейших сценариев освобождения Крыма от российской оккупации", – говорит эксперт.

Также он отмечает важность торгового сотрудничества Украины с Турцией. По предварительным оценкам, оно может увеличиться в четыре раза - до 10 млрд долларов год.

"В то же время каких-то конкретных, революционных шагов после визита Эрдогна ожидать не стоит, – уверен Виталий Клочок. – Взаимоотношения в треугольнике Турция-Украина-Россия достаточно сложные. Каждая страна играет за себя. Хотелось бы, конечно, чтобы Украина рассчитывала не только на какую-то помощь из-за границы (не важно от кого), но и сама предпринимала конкретные шаги в плане борьбы за национальные интересы".

Визит Эрдогана в Украину: новый этап украино-турецких отношений

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает визит Эрдогана в Киев очень важным, способным установить новый этап украино-турецких отношений.

"По моему мнению, упор сделают на экономической и политической составляющих, – говорит Стариков. – Важно и военно-техническое сотрудничество: совместное создание каких-то предприятий, участие в общих проектах, турецкие инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс с целью создания высокотехнологичных видов оружия. Между Турцией и Украиной уже ведется сотрудничество касательно поставок средств связи, беспилотников. Если украинская сторона выйдет не только на покупку, но и на производство БПЛА в Украине, это стало бы большим прорывом".

Эксперт уверен, что в отношение России Турция не будет делать резких заявлений и движений.

"Они плотно сотрудничают с россиянами. И наша задача – не лезть в их отношения, а преследовать собственные интересы. Стараться сделать так, чтобы Турции (у которой вторая после США по мощности армия в НАТО) в каких-то аспектах выгоднее было сотрудничать с Украиной, а не с РФ", – подчеркивает Стариков.

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