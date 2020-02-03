Пристайко завтра летит в Чехию

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завтра, 4 февраля, направится с рабочим визитом в Чешскую Республику. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу МИД.

"В рамках визита планируются переговоры министра Вадима Пристайко с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком, а также с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и спикером Палаты депутатов парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком", - указано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание в ходе переговоров будет уделено консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности, развития межпарламентского сотрудничества, двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Также планируется выступление глав внешнеполитических ведомств Украины и Чешской Республики на открытии инаугурации заседания украинско-чешского форума - дискуссионной площадки ведущих украинских и чешских экспертов, целью которого является наработка рекомендаций правительствам и подготовка совместных проектов с целью более полной реализации потенциала двусторонних отношений в различных сферах", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня с рабочим визитом Киев посетил глава Турции Реджеп Эрдоган.

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