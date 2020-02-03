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Президент Турции Реджеп Эрдоган 3 февраля с
рабочим визитом прилетел в Украину. Официальная встреча турецкого президента
состоялась возле Мариинского дворца.
Во время встречи президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский традиционно осмотрели строй почетного караула. Эрдоган поприветствовал украинских военных словами: "Слава Украине!". После лидеры государств послушали национальные гимны двух стран и отправились на личные переговоры.
Ранее
"Комментарии" писали, что эксперты
рассказали, чего стоить ожидать от визита турецкого президента в Украину.
Также был опубликован детальный план
мероприятий, на которых должен присутствовать Эрдоган.
Кроме
того, Украина и Турция провели очередной раунд переговоров
по заключению Соглашения о свободной торговле, которое представители двух
стран не могли согласовать в течение семи лет. По информации Посольства Украины
в Турции, стороны учли обоюдные интересы с целью скорейшего завершения
переговоров по данной теме. Украинскую делегацию возглавлял торговый
представитель Тарас Качка.
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