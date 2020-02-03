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Эрдоган поприветствовал украинских военных словами: «Слава Украине!»

Эрдоган выучил приветствие для украинских военных

сегодня, 15:42
Автор:

• Татьяна Веремеева

Эрдоган поприветствовал украинских военных словами: «Слава Украине!»

Президент Турции Реджеп Эрдоган 3 февраля с рабочим визитом прилетел в Украину. Официальная встреча турецкого президента состоялась возле Мариинского дворца.

Во время встречи президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский традиционно осмотрели строй почетного караула. Эрдоган поприветствовал украинских военных словами: "Слава Украине!". После лидеры государств послушали национальные гимны двух стран и отправились на личные переговоры.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали, чего стоить ожидать от визита турецкого президента в Украину. Также был опубликован детальный план мероприятий, на которых должен присутствовать Эрдоган.

Кроме того, Украина и Турция провели очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле, которое представители двух стран не могли согласовать в течение семи лет. По информации Посольства Украины в Турции, стороны учли обоюдные интересы с целью скорейшего завершения переговоров по данной теме. Украинскую делегацию возглавлял торговый представитель Тарас Качка.

 


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