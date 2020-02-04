"Межпарламентский диалог" Медведчука ускорит мирное урегулирование в Украине, - Анри Малосс

Экс-президент Европейского экономического и социального совета Анри Малосс заявил, что инициатива председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога стран "нормандской четверки" придаст импульса необходимому мирному процессу в Украине.

Французский политик, комментируя встречу Виктора Медведчука с немецкими парламентариями в Бундестаге, на своей странице в Twitter написал: "После Парижа успешный визит вчера в Берлин в Бундестаг с В. В. Медведчуком в рамках межпарламентской инициативы Германии, Франции, России и Украины для придания импульса необходимому мирному процессу в Украине".

Отметим, что члены Сената и Национального собрания Франции выразили поддержку в адрес мирной инициативы Виктора Медведчука и заявили, что готовы подключиться к совместной работе для установления мира в Украине.

"Интерес огромный. И это, безусловно, и радует, и вдохновляет. И мы считаем, что та инициатива, которая была зарегистрирована в парламенте, в Верховной Раде Украины – создание межфракционного депутатского объединения, – она имеет право на существование, и эти идеи интересны", – подчеркнул Виктор Медведчук после встречи с европарламентариями.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что "Парламентское измерение "нормандского формата"" позволит найти тот знаменатель, который поможет мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины.

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