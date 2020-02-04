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«Мечты о гегемонии из 90-х»: посол Бразилии рассказал, как видит войну Украины с РФ

Посол Бразилии в Украине уверен, что в борьбе с Россией ключевым является не вооруженное противостояние

сегодня, 15:46
Автор:

• Мария Чиренко

«Мечты о гегемонии из 90-х»: посол Бразилии рассказал, как видит войну Украины с РФ

Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом дипломат сказал в интервью порталу "Комментарии".

"Мы не поддерживаем Россию в контексте конфликта с Украиной: Крым, Донбасс, сепаратизм. Мы выступаем за целостность Украины и никогда не считали, что Украина может быть придатком РФ", - подчеркнул посол.

По словам дипломата, у Бразилии хорошие двусторонние отношения как с Украиной, так и с Россией. 

"С Россией в силу тех или иных причин они более тесные, чем с Украиной. Но времена, когда некоторые деятели боялись поддержать Украину из-за страха поссориться с РФ, канули в Лету. Наш президент Болсонару искренне верит, что мы должны поддержать Украину, как проевропейскую демократическую страну", - добавил он.

Жуниор считает, что в войне с Россией главной силой должна стать экономика, а не оружие.

"В борьбе с Россией ключевым является не вооруженное противостояние, а как раз экономическое превосходство. Думаю, санкции эффективны. Сейчас РФ – это страна со стагнирующей экономикой, и ее бизнес угнетен санкциями. Но основная проблема России в том, что она управляется агрессивными людьми, которые мечтают о гегемонии… Ментальность людей, которые в данный момент управляют страной, формировалась в 90-е, и они до сих пор воспринимают ЕС как врага", - убежден он.

Дипломат не исключает, что со сменой власти в России ситуация кардинально изменится. Но этому может способствовать и улучшение благосостояния украинцев.

"Экономика Украины растет. И если у господина Зеленского получится реализовать заявленные намерения, то уже через несколько лет уровень жизни в Украине будет гораздо выше, чем в России. И тогда мышление самих россиян изменится. Они начнут думать: "Зачем мы позволяем "старикам" управлять страной? Давайте дадим дорогу молодым. Вот в Украине молодой президент – и как богато они живут". Люди начнут сравнивать", - пояснил Жуниор.

Как сообщал сайт "Комментарии", посол Бразилии Освалдо Биато Жуниор отметил, что если Украина вернет доверие инвесторов, то рост экономики на 5-7% ежегодно обеспечен. 


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Источник: https://comments.ua/news/interview/2020/645706-posol-brazilii-v-ukraine-o-riskah-stavki-na-es-i-brazil-skom-opyte-bor-by-s-korrupciey-kotoryy-mozhet-pomoch-ukraincam.html?fbclid=IwAR3j5qEoBanCOh3S98f3OpMxdTOOZjSaPF146BfT-4DHdaWqhJRpT4oYuls
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