Виктор Медведчук намерен встретится с депутатами Госдумы, - "Новый век"

Есть "на это пять причин", почему стоит обратить внимание на встречу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с депутатами Государственной Думы РФ, пишет Telegram-канал "Новый Век".



В первую очередь, "Новый Век" отмечает, что Медведчук - единственный из украинских топ-политиков, кто открыто выступает за нормальные отношения с Россией.

"Причина №2 – Медведчук приезжает в Госдуму в рамках своей инициативы "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Франция – Германия". В декабре его инициативу во время встречи в Санкт-Петербурге поддержал Владимир Путин. Со своей стороны, председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже обещал всяческую поддержку", - акцентирует Telegram-канал.

Кроме того, "Новый Век" подчеркивает взаимосвязь между выполнением "Минских соглашений" и отменой санкций ЕС против России.

"Новый Век" также отмечает, что Медведчук в рамках своей инициативы "Межпарламентский диалог во имя мира" помогает найти точки соприкосновения и сформировать повестку для переговоров Путина, Зеленского, Макрона и Меркель.

"Четвертая причина – это подготовка повестки дня для встречи на высшем уровне Зеленский – Путин – Макрон – Меркель (переговоры "в нормандском формате"), запланированной на апрель. Медведчук на своей переговорной площадке помогает найти точки соприкосновения и сформулировать конструктивную повестку дня для переговоров Путина, Зеленского, Макрона и Меркель", - отметил Telegram-канал.

"Наконец, пятая причина заключается в том, что Медведчук объединяет депутатов Франции, ФРГ, России и Украины и создает международную площадку в поддержку "Минских соглашений" на парламентском уровне. И на этой площадке можно будет обсуждать и "Минские соглашения", и "Северный поток-2", и вообще все актуальные вопросы", - резюмирует Telegram-канал "Новый Век".

28 января 2020 года глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук провел в Бундестаге ФРГ третью встречу в рамках своей инициативы "Межпарламентский диалог по имя мира: Украина-Россия-Франция-ФРГ".



В Берлине Виктор Медведчук провел две встречи с представителями крупнейших фракций Бундестага - Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза. Затем глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" провел большую дискуссию с депутатами Бундестага, в ходе которой представил свою концепцию "парламентского измерения "нормандского формата".

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