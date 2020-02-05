В Кабмине решили и дальше плотно сотрудничать с НАТО

Кабинет министров на заседании сегодня, 5 февраля, одобрил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентричный подход исповедует Североатлантический Альянс. Впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - "Управление, ориентированное на результат")", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.



По его словам, такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в ООН, НАТО и Всемирном банке.



"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую​​же структуру", добавил глава правительства.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова принимать участие в закупках НАТО.



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