США готовится к диалогу с Россией о взаимном разоружении

Белый Дом в Вашингтоне и московский Кремль ведут подготовку к диалогу, который должен произойти в ближайшее время и направлен на урегулирование обоюдного контроля за производством оружия. Об этом передает "РБК-Украина", ссылаясь на советника президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Политик отметил, что данная инициатива важна в равной степени для обеих стран, а также играет значительную роль для остального мира.

"Мы должны противостоять россиянам, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам", - заключил О'Брайен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал аналитическое мнение в отношении влияния США на урегулирование ситуации между Украиной и Россией.





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