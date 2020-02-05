США готовится к диалогу с Россией о взаимном разоружении

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Белый Дом в Вашингтоне и московский Кремль ведут подготовку к диалогу, который должен произойти в ближайшее время и направлен на урегулирование обоюдного контроля за производством оружия. Об этом передает "РБК-Украина", ссылаясь на советника президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Политик отметил, что данная инициатива важна в равной степени для обеих стран, а также играет значительную роль для остального мира.
"Мы должны противостоять россиянам, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам", - заключил О'Брайен.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал аналитическое мнение в отношении влияния США на урегулирование ситуации между Украиной и Россией.
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