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Нардеп от “Слуги народа” Дмитриева пришла в Раду в одежде за 70 тысяч гривен

Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева одевается не по финансам: ее зарплата вдвое меньше стоимости ее одежды

сегодня, 08:51
Автор:

• Наталья Шевченко

Нардеп от “Слуги народа” Дмитриева пришла в Раду в одежде за 70 тысяч гривен

Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветилась в стенах Верховной Рады в дорогом наряде. Общая цена ее одежды составляет почти 70 тысяч гривен, что почти вдвое превышает зарплаты депутатов. Об этом на своей странице в Facebbok написала журналист Анна Стешенко. 

Журналистка добавила, что Дмитриева по образованию – врач и является действительным членом общественного союза "Стоматологи Украины". Поэтому, вероятно, может позволить себе такие бренды.

"Хоть и зарплата нардепа без "депутатских" сегодня в среднем составляет 40 тысяч гривен. Но вопрос заключается в другом: зачем такое одевать в публичное место? В нищей стране, где пенсионерки получают 2 тысячи гривен в месяц", - возмущается Стешенко.

Как сообщало издание "Комментарии", на заседании Верховной Рады журналисты "засекли" народного депутата Сергея Рудыка, самовыдвиженца по избирательному округу №198 Черкасской области, в часах Rolex стоимостью 200 тысяч гривен.  

Так, часы Rolex _Archive Cellini Danaos XL относятся к классу "люкс", являются водонепроницаемыми, обладают размером корпуса 38 мм, выполнены в желтом золоте, а также имеют ручной завод и ремешок из кожи аллигатора со вставками из золота. Стоит такое удовольствие более 8 тысяч долларов. За такие же деньги можно купить автомобиль.


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Источник: https://comments.ua/
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