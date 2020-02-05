Фотофакт: нардеп Рудык пришел в Раду с часами за 200 тысяч гривен

На заседании Верховной Рады журналисты "засекли" народного депутата Сергея Рудыка, самовыдвиженца по избирательному округу №198 Черкасской области, в часах Rolex стоимостью 200 тысяч гривен. Фото опубликовал "Апостроф".

Так, часы Rolex _Archive Cellini Danaos XL относятся к классу "люкс", являются водонепроницаемыми, обладают размером корпуса 38 мм, выполнены в желтом золоте, а также имеют ручной завод и ремешок из кожи аллигатора со вставками из золота. Стоит такое удовольствие более 8 тысяч долларов. За такие же деньги можно купить автомобиль.









На странице Рудыка в Facebook можно также найти фотографии, где парламентарий щеголяет в дорогостоящих часах. Так, 3 февраля нардеп поздравлял с 41-летием первого Митрополита Православной церкви Украины Епифания и первой годовщиной со дня его интронизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналисты поймали в "прицел" фотокамер переписку нардепа Ильи Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским. Украинский политик на вопрос о том, действительно ли он общался во время заседания Рады с депутатом Госдумы РФ пошутил, что то был "Дед Мороз".

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