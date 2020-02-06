Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Депутат Бундестага: "Инициатива Медведчука о создании межпарламентского диалога – это важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе"
НОВОСТИ Все новости

Депутат Бундестага: "Инициатива Медведчука о создании межпарламентского диалога – это важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе"

Член Бундестага Вальдемар Хердт считает, что сотрудничество европейских депутатов с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком способствует установлению мира в Украине

сегодня, 11:46
Автор:

• Комментарии

Депутат Бундестага: "Инициатива Медведчука о создании межпарламентского диалога – это важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе"

Инициатива председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога в формате "нормандской четверки" – это еще один важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе. Так считает немецкий парламентарий от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт, о чем он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудничество европейских депутатов с Медведчуком поспособствует установлению мира в Украине и урегулированию конфликта на Донбассе. Член Бундестага Хердт, представитель "Межпарламентской комиссии по правам человека", созданной парламентской фракцией "АдГ" в конце прошлого года, восхищен этим успехом. По его словам, "этот межпарламентский диалог очень важен, потому что Минское мирное соглашение еще не выполнено, а это означает, что конфликт будет обостряться и пострадают простые люди".

"Но на сегодняшней встрече мы сделали еще один важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе!" – говорится в сообщении.

Отметим, что в ходе встречи Медведчука с депутатами немецкого Бундестага украинский политик представил немецким парламентариям мирный план по урегулированию кризиса на Донбассе. Ранее подобную встречу Медведчук также провел с депутатами французского Сената, где презентовал диалог "Парламентского измерения "нормандского формата"".

Ранее "Комментариям" стало известно, в какой европейской стране самый большой парламент.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/WaldemarHerdtMdB/posts/1024676597900501
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...