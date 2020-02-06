Депутат Бундестага: "Инициатива Медведчука о создании межпарламентского диалога – это важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе"

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Инициатива председателя политсовета партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о создании
межпарламентского диалога в формате "нормандской четверки" – это еще один
важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе. Так считает немецкий
парламентарий от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт, о чем он
написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сотрудничество европейских
депутатов с Медведчуком поспособствует установлению мира в Украине и
урегулированию конфликта на Донбассе. Член Бундестага Хердт,
представитель "Межпарламентской комиссии по правам человека",
созданной парламентской фракцией "АдГ" в конце прошлого года, восхищен
этим успехом. По его словам, "этот межпарламентский диалог очень важен,
потому что Минское мирное соглашение еще не выполнено, а это означает, что
конфликт будет обостряться и пострадают простые люди".
"Но на сегодняшней встрече мы сделали еще
один важный шаг на пути урегулирования конфликта на Донбассе!" – говорится в
сообщении.
Отметим, что в ходе встречи Медведчука с
депутатами немецкого Бундестага украинский политик представил немецким
парламентариям мирный план по урегулированию кризиса на Донбассе. Ранее подобную
встречу Медведчук также провел с депутатами французского Сената, где
презентовал диалог "Парламентского измерения "нормандского формата"".
Ранее "Комментариям" стало известно, в
какой европейской стране самый большой парламент.
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