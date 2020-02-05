Стало известно, в какой европейской стране самый большой парламент

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Самое большое количество депутатов парламента среди
стран Европы в Великобритании. Парламент этой страны состоит из двух палат. В
первой насчитывается 800 депутатов, а во второй – 650.
Парламент Польши является самым большим по количеству
народных депутатов среди однопалатных парламентов, там насчитывается 708
парламентариев. Второй по количеству – парламент Турции, с 600 депутатами.
Ранее "Комментарии" писали, что 4 февраля, Верховная
Рада 236 голосами "за" предварительно
одобрила уменьшение конституционного количества нардепов с 450 до 300, а также
выборы по пропорциональной избирательной системе. Эксперты
оценили это решение, а также шансы на то, что на следующей сессии закон
примут в целом (для чего нужно 300 голосов).
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