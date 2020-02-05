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Стало известно, в какой европейской стране самый большой парламент

Больше всего депутатов среди европейских стран насчитывается в парламенте Великобритании

сегодня, 12:59
Автор:

• Татьяна Веремеева

Стало известно, в какой европейской стране самый большой парламент

Самое большое количество депутатов парламента среди стран Европы в Великобритании. Парламент этой страны состоит из двух палат. В первой насчитывается 800 депутатов, а во второй – 650.

Парламент Польши является самым большим по количеству народных депутатов среди однопалатных парламентов, там насчитывается 708 парламентариев. Второй по количеству – парламент Турции, с 600 депутатами.

Ранее "Комментарии" писали, что 4 февраля, Верховная Рада 236  голосами "за" предварительно одобрила уменьшение конституционного количества нардепов с 450 до 300, а также выборы по пропорциональной избирательной системе. Эксперты оценили это решение, а также шансы на то, что на следующей сессии закон примут в целом (для чего нужно 300 голосов).


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Источник: https://comments.ua
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