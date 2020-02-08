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Аваков сказал, кто вернет Маркива в Украину

Владимир Зеленский и Арсен Аваков встретились с мамой бывшего бойца Нацгвардии

сегодня, 13:30
Автор:

• Мария Чиренко

Аваков сказал, кто вернет Маркива в Украину

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил уверенность, что Украина сможет вернуть домой бывшего нацгвардейца, ветерана АТО Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского журналиста на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", - подчеркнул Аваков.

Также министр вместе с президентом Владимиром Зеленским в Италии встретились с матерью Виталия Маркива Оксаной Максимчук и обсудили вопросы, связанные с ее сыном.

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Отметим, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Италии. Арсен Аваков входит в украинскую делегацию.

Напомним, в Италии Виталия Маркива приговорили к 24 годам заключения за убийство на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли. По версии следствия, 24 мая 2014 года Маркив застрелил корреспондента во время боев за Славянск. 

Однако украинская сторона настаивает, что на тот момент у подразделения Нацгвардии, где воевал Маркив, не было на вооружении минометов, из которого убили Рокелли. Более того, посольство Италии в Украине рекомендовало не посещать итальянским гражданам зону боевых действий. Но Рокелли сам появился на позиции боевиков Игоря Гиркина, чем сознательно подвергал себя опасности. 

Как сообщал сайт "Комментарии", Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте обсуждал вопрос освобождения Виталия Маркива.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/28034_Arsen_Avakov_Diplomatiya_znayde_shlyahi_dlya_povernennya_nashogo_soldata_Vitaliya_Markiva.htm
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