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Стало известно, что Папа римский думает о Зеленском

Зеленский обсудил с Папой римским пленных и экологию

сегодня, 16:02
Автор:

• Мария Чиренко

Стало известно, что Папа римский думает о Зеленском

Президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с Его Святейшеством Папой Франциском. Зеленского сопровождала его супруга Елена, передает пресс-служба главы государства.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский по итогам аудиенции у Понтифика.

Президент отметил, что просил Папу Франциска помощь с освобождением пленных на Донбассе и незаконно осужденных украинцев в России и аннексированном Крыму.

Зеленский и Папа Франциск обсуждали гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Глава государства поблагодарил Его Святейшество за инициативу "Папа для Украины". Помощь Ватикана в рамках этой  программы получили 900 тысяч украинцев, пострадавших от войны на Донбассе.

Украинский лидер пригласил Понтифика в Украину.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - резюмировал Зеленский.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский 7 февраля находился с официальным визитом в Италии, где провел встречи с премьер-министром страны Джузеппе Конте и президентом Серджио Матареллой.

В ходе встречи с Конте президент Украины поднимал вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, закрытия офисов террористических "ДНР" и "ЛНР" в некоторых городах Италии, а также осуждения ветерана АТО, экс-бойца Национальной гвардии Виталия Маркива за убийство итальянского журналиста на Донбассе. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/u-vatikani-vidbulasya-audiyenciya-prezidenta-ukrayini-ta-per-59689
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