В военных учениях в Украине впервые поучаствуют две страны

В военных учениях See Breeze 2020, которые пройдут в Украине впервые возьмут участие военные из Южной Кореи и Норвегии. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службе Украины.

Так, военные учения в Одессе объединят представителей вооруженных сил и ВМС около 20 стран мира. Норвежские и южнокорейские военные будут участвовать в маневрах впервые. Над сценарием учений, который разрабатывали в Киеве, трудились специалисты из разных стран - Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.

Отметим, что ранее Япония заявила о своем участии в международных учениях. Японские силы самообороны впервые согласились отработать взаимодействие с другими странами в рамках See Breeze.

Как сообщал портал "Комментарии", американские власти решили отменить военно-морские учения, которые собирались провести совместно с Марокко.

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