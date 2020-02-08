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В военных учениях в Украине впервые поучаствуют две страны

Учения See Breeze 2020 пополнятся новыми участниками

сегодня, 17:14
Автор:

• Сергей Медведев

В военных учениях в Украине впервые поучаствуют две страны

В военных учениях  See Breeze 2020, которые пройдут в Украине впервые возьмут участие военные из Южной Кореи и Норвегии. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службе Украины.

Так, военные учения в Одессе объединят представителей вооруженных сил и ВМС около 20 стран мира. Норвежские и южнокорейские военные будут участвовать в маневрах впервые. Над сценарием учений, который разрабатывали в Киеве, трудились специалисты из разных стран - Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции.

Отметим, что ранее Япония заявила о своем участии в международных учениях.  Японские силы самообороны впервые согласились отработать взаимодействие с другими странами в рамках  See Breeze.

Как сообщал портал "Комментарии", американские власти решили отменить военно-морские учения, которые собирались провести совместно с Марокко.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Si-Briz-2020-V-Odesi-vidbulasya-golovna-planuyucha-konferenciya-z-mizhnarodnih-navchan/
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