Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 04.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

США отменили морские учения у берегов Африки

Учения отменили в связи с нарастающей напряженностью в отношениях с Ираном

сегодня, 20:01
Автор:

• Сергей Медведев

Американские власти решили отменить военно-морские учения, которые собирались провести совместно с Марокко. Учения под названием "Африканский морской лев" с участием военных кораблей США и судов Королевского морского флота (КМФ) Марокко должны были начаться 8 января 2020 года у побережья города Агадир. Решение принято в связи с растущей напряженностью с Ираном. Таким образом, Пентагон, вместо учений, отправит универсальный десантный корабль USS Bataan (LHD-5) ВМС США и военнослужащих 26-го экспедиционного батальона морской пехоты США на Ближний Восток.

Аналитики отмечают, что такое решение связано с последними заявлениями Высшего совета национальной безопасности Ирана о том, что убийство генерала Сулеймани не останется безнаказанным.

Как сообщал портал "Комментарии", в Пентагоне заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американцев в Ираке и на Ближнем Востоке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fr.le360.ma/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...