США отменили морские учения у берегов Африки

Американские власти решили отменить военно-морские учения, которые собирались провести совместно с Марокко. Учения под названием "Африканский морской лев" с участием военных кораблей США и судов Королевского морского флота (КМФ) Марокко должны были начаться 8 января 2020 года у побережья города Агадир. Решение принято в связи с растущей напряженностью с Ираном. Таким образом, Пентагон, вместо учений, отправит универсальный десантный корабль USS Bataan (LHD-5) ВМС США и военнослужащих 26-го экспедиционного батальона морской пехоты США на Ближний Восток.

Аналитики отмечают, что такое решение связано с последними заявлениями Высшего совета национальной безопасности Ирана о том, что убийство генерала Сулеймани не останется безнаказанным.

Как сообщал портал "Комментарии", в Пентагоне заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американцев в Ираке и на Ближнем Востоке.