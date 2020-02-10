Поклонская решила найти общих родственников с Зеленским

Полонская сдала ДНК текст, чтобы выяснить свою принадлежность, и не является ли она родственницей Зеленского или Джемилева Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она заказала генетический тест для определения этнической принадлежности.

Такое решение Поклонская приняла после того, как объявила себя "русской украинкой". Ее заявление вызвало массу критики в социальных сетях.

По словам экс-прокурора, она заказала ДНК-тест в одной из московских клиник для того, чтобы "развеять мифы" вокруг себя. Она сравнила генетический код человека с прокурорским архивом, где "все ходы записаны".

"Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки?", - говорится в сообщении.

Напомним, Наталья Поклонская была уволена из органов прокуратуры Украины в марте 2014 года после назначения оккупационными властями Крыма прокурором полуострова. Позже она была избрана депутатом Госдумы России. Поклонская объявлена в розыск по ч.1 ст. 109 УК Украины (действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России в Украине.

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