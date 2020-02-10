"Процесс импичмента благотворно повлияет на отношения США и Украины", - директор Совета Атлантики

После завершения процесса по импичменту президенту США Дональду Трампу, Украина может рассчитывать на укрепление поддержки со стороны Вашингтона. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заявление бывшего посла США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета США Джона Гербста.

"Я могу сказать вам, что, поскольку сейчас импичмент прошел, сложности в украинском-американских отношениях становятся меньше, и поддержка Украины будет только расти", - заключил дипломат во время брифинга с украинскими журналистами в Киеве.

Также Гербст подчеркнул, что делегаты из высокопоставленных чиновников Республиканской и Демократической партий посетили Украину с визитом, чтоб подчеркнуть свое расположение к этой стране.

"Мы только что прошли сложный период импичмента в США, а также в течение этого сложного процесса импичмента республиканцы и демократы в Конгрессе проголосовали за предоставление дополнительной военной помощи Украине и расширении санкций в отношении "Северного потока - 2", - подчеркнул Гербст.

В результате он подчеркнул, что США не менее самой Украины заинтересованы в "нанесении поражения Москве на Донбассе", а также восстановлении полной территориальной целостности в Крыму.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате голосования в деле об импичменте главе США Дональду Трампу, последний был оправдан по всем пунктам обвинения.

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