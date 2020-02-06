"Трамп оправдан": Сенат официально закрыл процесс импичмента

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Сегодня американский сенат оправдал президента США Дональда Трампа по двум статьям в деле об импичменте. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Так, результаты голосования по статье "Злоупотребления властью" оказались такими: Виновен: 48 голосов (все демократы + 1 республиканец). Невиновен: 52 голоса.
По второй статье, а именно "Воспрепятствование работе Конгресса", результаты показали: Виновен: 47 голосов (все демократы). Невиновен: 53 голоса (все республиканцы).
Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов из 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне голосования по делу об импичменте, рейтинг Дональда Трампа среди американского населения рекордно вырос.
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