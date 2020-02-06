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"Трамп оправдан": Сенат официально закрыл процесс импичмента

Президента США оправдали по двум статьям и он остается занимать верховную должность в США

сегодня, 00:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Трамп оправдан": Сенат официально закрыл процесс импичмента

Сегодня американский сенат оправдал президента США Дональда Трампа по двум статьям в деле об импичменте. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, результаты голосования по статье "Злоупотребления властью" оказались такими: Виновен: 48 голосов (все демократы + 1 республиканец). Невиновен: 52 голоса.

По второй статье, а именно "Воспрепятствование работе Конгресса", результаты показали: Виновен: 47 голосов (все демократы). Невиновен: 53 голоса (все республиканцы).

Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов из 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне голосования по делу об импичменте, рейтинг Дональда Трампа среди американского населения рекордно вырос.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/trampa-snyato-obvinenie-zloupotreblenii-vlastyu-1580938172.html
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