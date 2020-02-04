Рейтинг Трампа "подскочил" до небывалых высот

Рейтинг одобрения работы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вырос до 49%, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность в январе 2017 года. Об этом сообщается аналитической компанией Gallup, которая провела социологический опрос в самый разгар судебных разбирательств по импичменту главы Белого Дома в Вашингтоне.

Согласно результатам опроса, половина опрошенных американцев убеждены, что Трамп достоин быть избранным на второй президентский срок.

Впрочем другая половина твердо отмечает неудовлетворительную работу действующего лидера США, и только 1% не смогли выразить никакой позиции в отношении вклада Дональда Трампа в американскую реальность.

Как отмечалось прежде, голосование по импичменту президенту США состоится уже в ближайшую среду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг Путина в России рекордно снизился. Согласно последним социологическим опросам, проведенным в Российской Федерации, только 38% граждан готовы отдать свой голос за Владимира Путина в качестве лидера страны.



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