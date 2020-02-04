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Рейтинг Трампа "подскочил" до небывалых высот

Американцы оценили работу Дональда Трампа неожиданно положительно

сегодня, 23:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

Рейтинг Трампа "подскочил" до небывалых высот

Рейтинг одобрения работы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вырос до 49%, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность в январе 2017 года. Об этом сообщается аналитической компанией Gallup, которая провела социологический опрос в самый разгар судебных разбирательств по импичменту главы Белого Дома в Вашингтоне.

Согласно результатам опроса, половина опрошенных американцев убеждены, что Трамп достоин быть избранным на второй президентский срок.

Впрочем другая половина твердо отмечает неудовлетворительную работу действующего лидера США, и только 1% не смогли выразить никакой позиции в отношении вклада Дональда Трампа в американскую реальность.

Как отмечалось прежде, голосование по импичменту президенту США состоится уже в ближайшую среду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг Путина в России рекордно снизилсяСогласно последним социологическим опросам, проведенным в Российской Федерации, только 38% граждан готовы отдать свой голос за Владимира Путина в качестве лидера страны. 


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Источник: https://news.gallup.com/poll/284156/trump-job-approval-personal-best.aspx?utm_source=twitter&utm_medium=o_social&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
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