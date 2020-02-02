Судьба Трампа решится уже в эту среду

Сенат США проведет финальное голосование по импичменту президента Дональда Трампа 5 февраля. Об этом передает издание "Радио Свобода".

За соответствующую резолюцию проголосовали после того, как среди сенаторов не хватило голосов для вызова новых свидетелей по делу импичмента.

Ожидается, что финальное голосование проведут в ближайшую среду в 23:00 по киевскому времени.

"Большинство в Сенате пришла к выводу, что многочисленные свидетели и более 28 тысяч страниц документов, которые уже вовлечены в качестве доказательств, достаточны для того, чтобы судить об обвинениях, выдвинутых "менеджерами по импичменту" от Палаты представителей и закончить этот процесс", - заявил лидер Республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал вероятный импичмент самоубийством своих оппонентов от Демократической партии.

"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - подчеркнул американский лидер.





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