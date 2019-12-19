Трамп прокомментировал голосование об импичменте

Американский президент Дональд Трамп считает процедуру импичмента политическим самоубийством для демократов, передает РИА-Новости.

"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он.

Ранее был опубликован рейтинг, насколько американский президент популярен в стране. Согласно рейтинга, проведенного Quinnipiac University, рост его популярности увеличился на 5%, с 38% в октябре до 43%.

Как считает вице-президент Майкл Пенс, демократы специально затеяли процедуру с импичментом, поскольку не смогут победить на выборах действующего главу государства.

Ранее "Комментарии" писали, что американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий".