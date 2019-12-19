Трамп прокомментировал голосование об импичменте

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Американский президент Дональд Трамп считает процедуру
импичмента политическим
самоубийством для демократов, передает РИА-Новости.
"Это марш политического самоубийства для Демократической
партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с
первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", -
сказал он.
Ранее был
опубликован рейтинг,
насколько американский президент
популярен в стране. Согласно рейтинга, проведенного Quinnipiac University, рост
его популярности увеличился на 5%, с 38% в октябре до 43%.
Как считает вице-президент Майкл Пенс, демократы специально затеяли процедуру с импичментом, поскольку не смогут победить на выборах действующего главу государства.
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