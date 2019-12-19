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Трамп прокомментировал голосование об импичменте

Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии

сегодня, 04:10
Автор:

• Ольга Чародий

Американский президент Дональд Трамп считает процедуру импичмента политическим самоубийством для демократов, передает РИА-Новости.

"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он.

Ранее был  опубликован  рейтинг, насколько  американский президент популярен в стране. Согласно рейтинга, проведенного Quinnipiac University, рост его популярности увеличился на 5%, с 38% в октябре до 43%.

Как считает вице-президент Майкл Пенс,  демократы  специально  затеяли процедуру  с импичментом, поскольку не смогут  победить на  выборах  действующего  главу государства. 

 Ранее "Комментарии" писали, что американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий". 

Источник: https://ria.ru/
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