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Рейтинг Путина в России рекордно упал

За действующего президента России готовы проголосовать 38% граждан

сегодня, 13:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Согласно последним социологическим опросам, проведенным в Российской Федерации, только 38% граждан готовы отдать свой голос за Владимира Путина в качестве лидера страны. Об этом сообщается пресс-службой "Левада-Центра".

Такие данные являются рекордно низкими среди респондентов с 2014 года, когда Путин набрал 49% голосов респондентов. Самым высоким рейтинг действующего президента РФ получил в 2018 году, когда его фамилию назвали 57% опрошенных россиян.

Как оказалось, следующим по популярности среди сограждан идет бессменный и эпатажный лидер политической партии "ЛДПР" Владимир Жириновский. За него в ходе соцопроса высказались 4% респондентов. И хотя такой процент несравнимо уступает доле доверия Путину, 73-летний депутат Госдумы сохраняет стабильность и узнаваемость на протяжении всей своей политической карьеры.

Третье место для россиян среди политиков разделили оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный и его практический антипод во всех смыслах - лидер коммунистической партии России Геннадий Зюганов. За обоих деятелей готовы проголосовать на следующих президентских  выборах по 1% респондентов. 

Не определились с выбором главы государства 20% от общего количества опрошенных. Еще 22% не собираются принимать участия в голосовании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин готов откорректировать Конституцию.


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Источник: https://www.levada.ru/2020/01/15/prezidentskoe-golosovanie/
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