Россия заявила, что Украина срывает встречу «нормандской четверки» весной

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В Министерстве иностранных дел России заявили об угрозе срыва "нормандского
саммита", запланированного на апрель в Берлине. Информацию сообщают "РИА
Новости".
Таким заявлением Россия отреагировала на позицию Киева и выполнение Украиной
"Парижского пакета" договоренностей. Как заявил замглавы МИД РФ
Андрей Руденко, пока что проведен обмен, тогда как в списке обязательств еще ряд
пунктов. По словам Руденко, речь идет о разведении сил на трех новых точках,
открытии новых КПП, подвижки в разминировании, а также закрепление
"формулы Штайнмайера" на уровне закона и согласование особого статуса
Донбасса.
Потому, считают в российском МИД, со стороны Украины нужен прогресс в
выполнении "Парижского пакета", в частности его политических
аспектов, а говорить о точных сроках проведения нового саммита "пока не
приходится".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пристайко усомнился в проведении
очередного "норманда" в апреле. Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил,
что никакой подготовки к "нормандской встрече", которая должна уже начаться, он
не наблюдает. Отметим, что к предыдущему "норманду", который прошел 9
декабря в Париже, начали подготовку за шесть месяцев.
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