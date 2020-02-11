Россия заявила, что Украина срывает встречу «нормандской четверки» весной

В Министерстве иностранных дел России заявили об угрозе срыва "нормандского саммита", запланированного на апрель в Берлине. Информацию сообщают "РИА Новости".

Таким заявлением Россия отреагировала на позицию Киева и выполнение Украиной "Парижского пакета" договоренностей. Как заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пока что проведен обмен, тогда как в списке обязательств еще ряд пунктов. По словам Руденко, речь идет о разведении сил на трех новых точках, открытии новых КПП, подвижки в разминировании, а также закрепление "формулы Штайнмайера" на уровне закона и согласование особого статуса Донбасса.

Потому, считают в российском МИД, со стороны Украины нужен прогресс в выполнении "Парижского пакета", в частности его политических аспектов, а говорить о точных сроках проведения нового саммита "пока не приходится".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пристайко усомнился в проведении очередного "норманда" в апреле. Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что никакой подготовки к "нормандской встрече", которая должна уже начаться, он не наблюдает. Отметим, что к предыдущему "норманду", который прошел 9 декабря в Париже, начали подготовку за шесть месяцев.

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