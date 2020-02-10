Пристайко усомнился, что очередной "норманд" состоится в апреле

Глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко сомневается в том, что очередная встреча в нормандском формате пройдет в апреле, как это было анонсировано. Об этом сам он заявил во время визита в Италию, передает агентство "РБК-Украина".

Так, по словам Пристайко, к предыдущему "норманду", который прошел 9 декабря в Париже, начали подготовку за шесть месяцев, сейчас же такой работы не проводится и близко.

"Теперь у нас осталось два месяца, и я не вижу никакой подготовки. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", - отметил глава украинского МИД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне прошлой нормандской встречи глава МИД Вадим Пристайко отметил главные "красные линии", которые не должен переступать президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - подчеркнул тогда Пристайко, что дает основания полагать, что будущая встреча глав нормандского формата будет иметь те же принципы.

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