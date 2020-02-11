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Президент Зеленский заменил Лутковскую в минской ТКГ

Экс-омбудсмена Лутковскую в ТКГ сменит генерал СБУ

сегодня, 17:26
Автор:

• Сергей Медведев

Президент Зеленский заменил Лутковскую в минской ТКГ

В следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе станет Геннадий Кузнецов. Такое решение содержится в президентском указе №51/2020.

Согласно тексту документа, Геннадий Кузнецов сменит на этой должности экс-омбудсмена Валерию Лутковскую. Кузнецов будет находится в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Геннадий Иванович Кузнецов — генерал-майор СБУ, спецназовец. Он руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом с марта 2014 года по январь 2015 года.

Напомним, что следующее заседание ТКГ должно пройти в Минске 12 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/640626.html
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