Президент Зеленский заменил Лутковскую в минской ТКГ

В следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе станет Геннадий Кузнецов. Такое решение содержится в президентском указе №51/2020.

Согласно тексту документа, Геннадий Кузнецов сменит на этой должности экс-омбудсмена Валерию Лутковскую. Кузнецов будет находится в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Геннадий Иванович Кузнецов — генерал-майор СБУ, спецназовец. Он руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом с марта 2014 года по январь 2015 года.

Напомним, что следующее заседание ТКГ должно пройти в Минске 12 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений.

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