Президент Зеленский заменил Лутковскую в минской ТКГ

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В следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе станет Геннадий Кузнецов. Такое решение содержится в президентском указе №51/2020.
Согласно тексту документа, Геннадий Кузнецов сменит на этой должности экс-омбудсмена Валерию Лутковскую. Кузнецов будет находится в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.
Геннадий Иванович Кузнецов — генерал-майор СБУ, спецназовец. Он руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом с марта 2014 года по январь 2015 года.
Напомним, что следующее заседание ТКГ должно пройти в Минске 12 февраля.
Как сообщал портал "Комментарии", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений.
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