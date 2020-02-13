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Совбез ООН по «Минску-2»: МИД Украины готовится к разным сценариям Кремля

В МИД заявили, что настоящим инициатором Совбеза ООН была Украина, а не Россия

сегодня, 12:10
Автор:

• Мария Чиренко

Совбез ООН по «Минску-2»: МИД Украины готовится к разным сценариям Кремля

Министерство иностранных дел Украины готово ко всем сценариям России во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного подписанию Минских соглашений. Об этом сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"20 февраля с.г. по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины… Вчера появилась новость о российской инициативе созвать накануне этого мероприятия заседания Совбеза ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что подобными традиционными трюками Россия пытается сместить акценты и сформировать "параллельную политическую реальность".

"Но украинская дипломатия готова к такому сценарию. Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и Правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран нормандского формата 9 декабря 2019", - сказано в заявлении.

В частности, речь идет о прекращении обстрелов, освобождении пленных, допуске сотрудников Красного Креста на оккупированную территорию, определение участков разведения сил и средств, улучшении социально-экономической ситуации на оккупированных территориях, а также интенсификации деятельности Миссии СММ ОБСЕ.

В мероприятиях ООН примет участие министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Как сообщает сайт "Комментарии", ранее в России заявили, что инициировали заседание Совета безопасности ООН на 18 февраля, посвященное выполнению Минских соглашений.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-zahodiv-v-oon-z-nagodi-richnici-okupaciyi-rosijskoyu-federaciyeyu-chastini-teritoriyi-ukrayini
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