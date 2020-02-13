Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН

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18 февраля в Совбезе ООН планируют обсуждать выполнение минских
договоренностей по инициативе России. Об этом сообщил первый заместитель постпреда
РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Интерфакс.
"В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной минских договоренностей Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений", − указал Полянский.
Ранее Совбез ООН принял заявление относительно ухудшения ситуации в Донбассе. Совет безопасности ООН принял заявление относительно Украины, в котром говорится об ухудшении ситуации безопасности на Донбассе и подтверждается поддержке территориальной целостности и суверенитета страны. Об этом говорится в сообщении постоянной миссии Украины при ООН в Twitter. "
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