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Совбез ООН продлил санкции против Ливии

Санкции против Ливии продлены до 30 апреля 2020 года

сегодня, 03:20
Автор:

• Ольга Чародий

Совбез ООН продлил санкции против Ливии

На очередном заседании стран-членов Совета безопасности ООН состоялось голосование по вопросу пролонгации ограничительных мер в отношении Ливии, передает  РИА Новости.

 Большинством голосов было принято решение о продлении санкций, включающих в себя оружейное эмбарго, запрет на импорт и экспорт нефтепродуктов и др., до 30 апреля 2020 года.

За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза ООН. Россия воздержалась.

Как сообщали "Комментарии"Правительство национального согласия Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью. Ливия запросила у Турции военную поддержку воздушную,  наземную и морскую для  отражения военных действий в Триполи. В этом месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции. Отметим, Ливия временно остановила отгрузку нефти в двух из трех крупнейших нефтяных портов страны. Причиной называют вооружённые столкновений, прокатившиеся в некоторых регионах страны. 


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Источник: https://ria.ru/
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