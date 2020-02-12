Совбез ООН продлил санкции против Ливии

На очередном заседании стран-членов Совета безопасности ООН состоялось голосование по вопросу пролонгации ограничительных мер в отношении Ливии, передает РИА Новости.

Большинством голосов было принято решение о продлении санкций, включающих в себя оружейное эмбарго, запрет на импорт и экспорт нефтепродуктов и др., до 30 апреля 2020 года.

За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза ООН. Россия воздержалась.

Как сообщали "Комментарии", Правительство национального согласия Ливии обратилось к турецким властям за военной помощью. Ливия запросила у Турции военную поддержку воздушную, наземную и морскую для отражения военных действий в Триполи. В этом месяце сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар объявил о начале сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС. Ливийские СМИ неоднократно сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС. Наступление на Триполи началось еще весной этого года, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции. Отметим, Ливия временно остановила отгрузку нефти в двух из трех крупнейших нефтяных портов страны. Причиной называют вооружённые столкновений, прокатившиеся в некоторых регионах страны.

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