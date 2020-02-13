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За Мармыша внесли залог в 40 млн грн

За фигуранта дела Микитася Мармыша в внесли залог

сегодня, 12:38
Автор:

• Наталья Шевченко

За Мармыша внесли залог в 40 млн грн

За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли 40 млн грн залога. Об этом  сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк., пишет "РБК-Украина".

Как отметили в САП, на Мармыша возложен ряд обязательств. 

"Мармыш внес залог 40 млн грн, на него по решению суда возложен ряд обязательств", - сказала она. 

Ранее суд увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрбуда" Мармышу. До этого размер залога составлял 6 млн гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", бывший владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась мог получать разрешительнуюдокументацию для своих объектов от мэра Киева Виталия Кличко с помощью его заместителей Александра Спасибко и Дениса Комарницкого. На это указывает переписка пользователя по имени Максим Микитась с человеком, который представлен как Олега Майборода - генеральный директор "Укрбуда". Переписка была обнародована якобы тем самым пранкером Джокер, который широко известен в Украине своими политическими разоблачениями. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/figuranta-dela-mikitasya-vnesli-zalog-1581589547.html
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