За Мармыша внесли залог в 40 млн грн

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли 40 млн грн залога. Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк., пишет "РБК-Украина".
Как отметили в САП, на Мармыша возложен ряд обязательств.
"Мармыш внес залог 40 млн грн, на него по решению суда возложен ряд обязательств", - сказала она.
Ранее суд увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрбуда" Мармышу. До этого размер залога составлял 6 млн гривен.
Как сообщало издание "Комментарии", бывший владелец
компании "Укрбуд" Максим Микитась мог получать разрешительнуюдокументацию для своих объектов от мэра Киева Виталия Кличко с помощью его
заместителей Александра Спасибко и Дениса Комарницкого. На это указывает переписка
пользователя по имени Максим Микитась с человеком, который представлен как
Олега Майборода - генеральный директор "Укрбуда".
Переписка была обнародована якобы тем самым пранкером Джокер, который широко
известен в Украине своими политическими разоблачениями.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости