За Мармыша внесли залог в 40 млн грн

За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли 40 млн грн залога. Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк., пишет "РБК-Украина".

Как отметили в САП, на Мармыша возложен ряд обязательств.

"Мармыш внес залог 40 млн грн, на него по решению суда возложен ряд обязательств", - сказала она.

Ранее суд увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрбуда" Мармышу. До этого размер залога составлял 6 млн гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", бывший владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась мог получать разрешительнуюдокументацию для своих объектов от мэра Киева Виталия Кличко с помощью его заместителей Александра Спасибко и Дениса Комарницкого. На это указывает переписка пользователя по имени Максим Микитась с человеком, который представлен как Олега Майборода - генеральный директор "Укрбуда". Переписка была обнародована якобы тем самым пранкером Джокер, который широко известен в Украине своими политическими разоблачениями.

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