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Дубилет отказался от частных телохранителей

Дубилет решил свои вопросы с семьей и решил больше не пользоваться услугами охраны

сегодня, 13:35
Автор:

• Наталья Шевченко

Дубилет отказался от частных телохранителей

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет отказался от услуг частных охранников, сообщает “Украинское радио”.

По словам министра Кабмина, он нанял телохранителей, так как этого хотела его семья. От государственной охраны он отказался, потому что процесс ее выделения достаточно сложный, а на одного человека приходится, по мнению Дубилета, слишком много сотрудников госохраны.

 "Я за свой счет нанял частных охранников. Это был определенный компромисс с моей семьей, но, кстати, я уже отказался от охраны. Я считаю, что там ничего такого нет. Мы с семьей нашли общий язык, пришли к выводу, что я могу снова ходить без охраны. Хожу и пою песню "Я свободен", - сказал Дубилет. 

По мнению министра Кабмина, он не был в безопасности из-за законопроекта об акцизных марках. Их хотят внедрить не только на рынке алкоголя. Таким образом в правительстве хотят искоренить теневую торговлю. 

"Это универсальный подход, который мы будем использовать для борьбы с теневыми рынками во всех отраслях, например, после алкоголя я надеюсь, что мы достаточно быстро перейдем к лекарствам", - сказал Дубилет.

Как сообщало издание "Комментарии", министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет обратился в Управление госохраны с просьбой выделить ему телохранителей.  

По словам Дубилета, изначально он думал, что его должность не будет подразумевать наличие охраны. Сейчас же он отмечает, что вокруг него появилось две зоны напряжения: борьба с алкоголем и конкурсы на топ-должности, которые могу провоцировать различные нештатные ситуации. 


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Источник: http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92683
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