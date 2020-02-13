"Б*я, где камера?": В Одессе полиция обокрала офис незрячих людей

В Одессе полиция во время обыска помещения одного из предприятий с незрячими сотрудниками обворовали офис, при этом, свои действия они комментировали нецензурной лексикой. Об этом на своей странице в Facebook написал экономист Владимир Компаниец.

По его словам, в настоящее время все участники данного инцидента установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

“Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать недостойные действия подобных работников”, -написал он.

Сейчас по указанному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных .

Как сообщало издание "Комментарии", встреча выпускников в одном из кафе Николаева закончилась увольнением и открытием уголовного дела на полицейского, который решил провести вечер с бывшими одноклассниками. И дело вовсе не в пьяном дебоше и неприличных фотографиях на утро, а в том, что сотрудник полиции, воспользовавшись доверчивостью компании, поживился за чужойсчет.

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