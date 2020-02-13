"Б*я, где камера?": В Одессе полиция обокрала офис незрячих людей

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В Одессе полиция во время обыска помещения одного из предприятий с незрячими
сотрудниками обворовали офис, при этом, свои действия они комментировали
нецензурной лексикой. Об этом на своей странице в Facebook написал экономист
Владимир Компаниец.
По его словам, в настоящее время все участники данного инцидента установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.
“Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех
полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя
жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных
органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не
намерен скрывать недостойные действия подобных работников”, -написал он.
Сейчас по указанному факту назначено служебное
расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления
правовой оценки.
На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных .
Как сообщало издание "Комментарии", встреча выпускников в
одном из кафе Николаева закончилась увольнением и открытием уголовного дела на
полицейского, который решил провести вечер с бывшими одноклассниками. И дело
вовсе не в пьяном дебоше и неприличных фотографиях на утро, а в том, что
сотрудник полиции, воспользовавшись доверчивостью компании, поживился за чужойсчет.
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