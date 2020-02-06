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В Николаеве на встрече выпускников полицейских обокрал своих бывших одноклассников

Сотрудник полиции рылся в сумочках у женщин, которые отошли потанцевать

6 февраля 2020, 23:12
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Николаеве на встрече выпускников полицейских обокрал своих бывших одноклассников

Встреча выпускников в одном из кафе Николаева закончилась увольнением и открытием уголовного дела на полицейского, который решил провести вечер с бывшими одноклассниками. И дело вовсе не в пьяном дебоше и неприличных фотографиях на утро,  а в том, что сотрудник полиции, воспользовавшись доверчивостью компании, поживился за чужой счет.

Спикер николаевского облглавка полиции Елена Бережная рассказала. что в полицию после того вечера стали поступать заявления о воровстве денег, после чего правоохранители запросили записи с видеокамер заведения. На них было четко видно, как мужчина, оставшись один за столом, "проверяет" женские сумочки на наличие ценных вещей и денег.


"Нам очень досадно, что такие люди еще попадаются среди нас. Своими поступками они позорят честь полицейского и перечеркивают кропотливую и тяжелую работу настоящих полицейских. Сегодня для всех действующих правоохранителей этот случай стал большим ударом", - подчеркнула Бережная, отметив, что провинившийся сотрудник уволен по статье с 5 февраля.

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Сейчас этот досадный и курьезный случай находится в следствии у ГБР.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "делах Майдана" ГБР предъявило подозрения бывшему следователю. 




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Источник: https://www.segodnya.ua/regions/others/chp-v-nikolaeve-policeyskogo-podozrevayut-v-krazhah-na-vstreche-byvshih-odnoklassnikov-1397692.html
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