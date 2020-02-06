В Николаеве на встрече выпускников полицейских обокрал своих бывших одноклассников

Встреча выпускников в одном из кафе Николаева закончилась увольнением и открытием уголовного дела на полицейского, который решил провести вечер с бывшими одноклассниками. И дело вовсе не в пьяном дебоше и неприличных фотографиях на утро, а в том, что сотрудник полиции, воспользовавшись доверчивостью компании, поживился за чужой счет.

Спикер николаевского облглавка полиции Елена Бережная рассказала. что в полицию после того вечера стали поступать заявления о воровстве денег, после чего правоохранители запросили записи с видеокамер заведения. На них было четко видно, как мужчина, оставшись один за столом, "проверяет" женские сумочки на наличие ценных вещей и денег.





"Нам очень досадно, что такие люди еще попадаются среди нас. Своими поступками они позорят честь полицейского и перечеркивают кропотливую и тяжелую работу настоящих полицейских. Сегодня для всех действующих правоохранителей этот случай стал большим ударом", - подчеркнула Бережная, отметив, что провинившийся сотрудник уволен по статье с 5 февраля.





Сейчас этот досадный и курьезный случай находится в следствии у ГБР.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "делах Майдана" ГБР предъявило подозрения бывшему следователю.







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