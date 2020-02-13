Супрун развеяла мифы о презервативах

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Экс-и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила о том, что презерватив - средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ одновременно предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременность . Его эффективность составляет 98% - но только в случае, когда его правильно используют, пишет "КП".
Бывшая чиновница также отметила, что презервативов существуют еще гормональная и внутриматочная контрацепция, а также добровольное хирургическая стерилизация, которая является необратимой для человека, который решается ее сделать. Однако это тема для отдельного разговора.
Мифы о презервативах: давайте разбираться
Вокруг презервативов существует множество мифов, отмечает экс-и.о. министра здравоохранения, и помогает разобраться, что правда, а что - нет.
Презервативы не имеют срока годности
НЕТ. Конечно, чем меньше времени с момента изготовления презерватива
прошло, то более эластичным будет латекс. Дешевые презервативы имеют срок
годности 2-3 года, подороже - 3-5 лет. После того риск получить неожиданность в
виде порванного презерватива растет.
Презервативы часто рвутся
НЕТ. Они рвутся в следующих случаях: истек срок годности, повреждены целостность или форма презерватива, выбран неправильный способ использования. Соблюдайте правила пользования презервативами, чтобы избежать неприятного инцидента.
Презервативы нужно использовать только при вагинальном сексе и только с новыми партнерами.
НЕТ. Презерватив защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. В частности, это позволяет снизить вероятность заразиться ВИЧ.
"Как сильно бы вы не доверяли своему партнеру, используйте барьерные средства контрацепции. Речь идет не столько о доверии, но и о здоровье каждого из вас", - напоминает Супрун.
Презервативы не надо использовать при оральном сексе
Надо. Некоторые венерические заболевания могут передаваться и через кожу или слюну. Также можно их подхватить, если во рту есть микротрещины, повреждения и открытые раны. Герпес, гонорея, хламидиоз, сифилис и гепатит В - одни из самых распространенных инфекций, передающихся во время орального секса.
Если я сейчас нахожусь в отношениях только с одним партнером или если моя партнерша пьет противозачаточные гормональные препараты, можно не пользоваться презервативами.
Пользоваться презервативами нужно всегда, ведь их первая функция - барьерный защиту от инфекций, передающихся половым путем. Даже если вы много лет в отношениях и доверяете друг другу, вспомните, что некоторые инфекции передаются от телесного контакта, через кровь или слюну.
Если я пользуюсь презервативами, точно все будет хорошо
НЕТ, не точно. Не все презервативы гарантируют предотвращение беременности и инфекций, передающихся половым путем. Несертифицированные презервативы, к примеру, более рискованные для использовании. Перед покупкой проверьте наличие лицензии и соблюдение норм изготовления изделия.
Использовать два презерватива одновременно надежнее
НЕТ. Наоборот, из-за трения друг о друга эффективность презерватива как средства контрацепции снижается минимум на 20%.
Как правильно пользоваться презервативом
Убедитесь, что упаковка не повреждена. Повреждение повышает
риск, что презерватив порвется во время полового акта. Не носите презервативы в
кармане брюк, в кошельке или сумке без коробки, в которой вы их покупали.
Картонная или любая другая коробка сохраняет форму презерватива: помятый
презерватив менее эффективен.
Не открывайте упаковку зубами, ногтями, ножницами, ножом.
Осторожно откройте ее руками и достаньте презерватив.
Во время следующего полового акта используйте новый презерватив.
Они одноразовые.
Обычно презервативы изготавливают из латекса, иногда - из
полиуретана (для тех, у кого аллергия на латекс). Несмотря на распространенное
представление о том, что презервативы бывают только мужские, существуют также и
женские.
Как правильно выбирать презервативы
Покупайте их в аптеках и проверяйте срок годности.
Презервативы стоит прятать от прямых солнечных лучей, хранить в сухом и
прохладном месте, в противном случае срок годности у латекса сокращается и
лубрикант быстрее высыхает. Снова же, повышается риск того, что презерватив
порвется.
Подбирайте лубриканты. Их использование уменьшает трение во
время секса и риски, презерватив порвется. Но лубрикант нужен не всем.
Посоветуйтесь поэтому со своим гинекологом.
Подбирайте правильный размер. Да, это не миф. Мужские
презервативы бывают нескольких размеров, и для правильного выбора следует
измерить пенис в состоянии эрекции - длину и диаметр.
Учитывайте назначение презервативов. Не все презервативы созданы для защиты от инфекций, передающихся половым путем, или беременности. Некоторые наоборот созданные с целью стимуляции или для развлечения (флуоресцентные, к примеру).
Как сообщало издание "Комментарии", немецкие
предприниматели представили эко-презервативы, которые пользуются огромным
спросом, несмотря на высокую цену.
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