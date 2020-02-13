Супрун развеяла мифы о презервативах

Экс-и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила о том, что презерватив - средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ одновременно предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременность . Его эффективность составляет 98% - но только в случае, когда его правильно используют, пишет "КП".

Бывшая чиновница также отметила, что презервативов существуют еще гормональная и внутриматочная контрацепция, а также добровольное хирургическая стерилизация, которая является необратимой для человека, который решается ее сделать. Однако это тема для отдельного разговора.

Мифы о презервативах: давайте разбираться

Вокруг презервативов существует множество мифов, отмечает экс-и.о. министра здравоохранения, и помогает разобраться, что правда, а что - нет.

Презервативы не имеют срока годности

НЕТ. Конечно, чем меньше времени с момента изготовления презерватива прошло, то более эластичным будет латекс. Дешевые презервативы имеют срок годности 2-3 года, подороже - 3-5 лет. После того риск получить неожиданность в виде порванного презерватива растет.

Презервативы часто рвутся

НЕТ. Они рвутся в следующих случаях: истек срок годности, повреждены целостность или форма презерватива, выбран неправильный способ использования. Соблюдайте правила пользования презервативами, чтобы избежать неприятного инцидента.

Презервативы нужно использовать только при вагинальном сексе и только с новыми партнерами.

НЕТ. Презерватив защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. В частности, это позволяет снизить вероятность заразиться ВИЧ.

"Как сильно бы вы не доверяли своему партнеру, используйте барьерные средства контрацепции. Речь идет не столько о доверии, но и о здоровье каждого из вас", - напоминает Супрун.

Презервативы не надо использовать при оральном сексе

Надо. Некоторые венерические заболевания могут передаваться и через кожу или слюну. Также можно их подхватить, если во рту есть микротрещины, повреждения и открытые раны. Герпес, гонорея, хламидиоз, сифилис и гепатит В - одни из самых распространенных инфекций, передающихся во время орального секса.

Если я сейчас нахожусь в отношениях только с одним партнером или если моя партнерша пьет противозачаточные гормональные препараты, можно не пользоваться презервативами.

Пользоваться презервативами нужно всегда, ведь их первая функция - барьерный защиту от инфекций, передающихся половым путем. Даже если вы много лет в отношениях и доверяете друг другу, вспомните, что некоторые инфекции передаются от телесного контакта, через кровь или слюну.

Если я пользуюсь презервативами, точно все будет хорошо

НЕТ, не точно. Не все презервативы гарантируют предотвращение беременности и инфекций, передающихся половым путем. Несертифицированные презервативы, к примеру, более рискованные для использовании. Перед покупкой проверьте наличие лицензии и соблюдение норм изготовления изделия.

Использовать два презерватива одновременно надежнее

НЕТ. Наоборот, из-за трения друг о друга эффективность презерватива как средства контрацепции снижается минимум на 20%.

Как правильно пользоваться презервативом

Убедитесь, что упаковка не повреждена. Повреждение повышает риск, что презерватив порвется во время полового акта. Не носите презервативы в кармане брюк, в кошельке или сумке без коробки, в которой вы их покупали. Картонная или любая другая коробка сохраняет форму презерватива: помятый презерватив менее эффективен.

Не открывайте упаковку зубами, ногтями, ножницами, ножом. Осторожно откройте ее руками и достаньте презерватив.

Во время следующего полового акта используйте новый презерватив. Они одноразовые.

Обычно презервативы изготавливают из латекса, иногда - из полиуретана (для тех, у кого аллергия на латекс). Несмотря на распространенное представление о том, что презервативы бывают только мужские, существуют также и женские.

Как правильно выбирать презервативы

Покупайте их в аптеках и проверяйте срок годности. Презервативы стоит прятать от прямых солнечных лучей, хранить в сухом и прохладном месте, в противном случае срок годности у латекса сокращается и лубрикант быстрее высыхает. Снова же, повышается риск того, что презерватив порвется.

Подбирайте лубриканты. Их использование уменьшает трение во время секса и риски, презерватив порвется. Но лубрикант нужен не всем. Посоветуйтесь поэтому со своим гинекологом.

Подбирайте правильный размер. Да, это не миф. Мужские презервативы бывают нескольких размеров, и для правильного выбора следует измерить пенис в состоянии эрекции - длину и диаметр.

Учитывайте назначение презервативов. Не все презервативы созданы для защиты от инфекций, передающихся половым путем, или беременности. Некоторые наоборот созданные с целью стимуляции или для развлечения (флуоресцентные, к примеру).

Как сообщало издание "Комментарии", немецкие предприниматели представили эко-презервативы, которые пользуются огромным спросом, несмотря на высокую цену.

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