Обстрелян с вертолета: в ОБСЕ рассказали о состоянии катера «Бердянск»

По малому бронированному артиллерийскому катеру "Бердянск", который был захвачен российскими пограничниками в в Керченском проливе, был нанесен удар с воздуха. По словам заместителя представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского, об этом факте свидетельствует баллистическая экспертиза, передает "Укринформ".



"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года… Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - сказал Лоссовский.



По словам дипломата, результаты экспертизы "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018".



Корабли "Яны Капу" и "Никополь" находятся на ремонте.



Лоссовский добавил, что ранее Украина предоставила Форуму ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства.



Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники в Керченском проливе незаконно атаковали и захватили украинские суда "Яны Капу", "Бердянск" и "Никополь" вместе с экипажами. Военные моряки пробыли в российском плену почти год.



18 ноября 2019 года суда были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Корабли были повреждены изнутри и разграблены.



Как сообщал сайт "Комментарии", катера "Бердянск" и "Никополь" требуют полной реконструкции.



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