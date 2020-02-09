Катера "Яны Капу" и "Никополь" отправляют на ремонт после российских военных

Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые возвратила после силового захвата Российская Федерация, уже на следующей неделе будут отправлены на завод для восстановления. Об этом передает пресс-служба Минобороны.

Напомним, что 18 ноября 2019 года после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захвачены врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

Минобороны отмечает, что катер "Бердянск" будет также отремонтирован, но ненсколько позже.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные также возвратили служебную собаку, которая находилась на судне "Яны Капу".





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