Кучма обсудил Минский процесс с экс-послом США

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма обсудил с директором Евразийского центра Атлантического совета США, экс-послом США в Украине Джоном Гербстом прохождение Минского процесса. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олефир.

"Сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился с Джоном Гербстом, директором Евразийского центра Атлантического совета США, Послом США в Украине (2003-2006 гг.)", - указано в сообщении.

Олефир рассказала, что в разговоре речь шла о широком спектре двусторонних украинского-американских отношений, а также о ходе Минского процесса.

Кучма выразил благодарность Вашингтону в лице его бывшего посла за постоянную поддержку Украине в кризисном вопросе, а Гербст подчеркнул, что США намерены оказывать ее Украине и дальше.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-посол США Джон Гербст выразил оптимизм в отношениях между Украиной и Америкой после завершения процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

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