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Кучма обсудил Минский процесс с экс-послом США

Леонид Кучма в очередной раз заручился поддержкой Америки в сложном вопросе Донбасса

сегодня, 16:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

Кучма обсудил Минский процесс с экс-послом США

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма обсудил с директором Евразийского центра Атлантического совета США, экс-послом США в Украине Джоном Гербстом прохождение Минского процесса. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олефир.

"Сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился с Джоном Гербстом, директором Евразийского центра Атлантического совета США, Послом США в Украине (2003-2006 гг.)", - указано в сообщении. 

Олефир рассказала, что в разговоре речь шла о широком спектре двусторонних украинского-американских отношений, а также о ходе Минского процесса.

Кучма выразил благодарность Вашингтону в лице его бывшего посла за постоянную поддержку Украине в кризисном вопросе, а Гербст подчеркнул, что США намерены оказывать ее Украине и дальше.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-посол США Джон Гербст выразил оптимизм в отношениях между Украиной и Америкой после завершения процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/641073.html
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