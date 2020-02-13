«Нормандия» под угрозой: эксперты прокомментировали возможный срыв переговоров

Россия обвиняет Украину в отсутствии прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская сторона обвиняет в том же РФ. Третья с начала года встреча переговорщиков по Донбассу в Минске завершилась 12 февраля безрезультатно.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии", есть ли шанс, что намеченная на конец марта - начала апреля встреча в "нормандском формате" состоится.



Зеленский возвращает риторику Порошенко

Глава Института региональной политики Энрике Менендес призывает избавиться от иллюзий по поводу того, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе будет быстрым. И подчеркивает, что приход в Украине новой команды к власти, к сожалению, не смог изменить эту ситуацию.



"Минский формат давно не является эффективной независимой площадкой для переговоров, каким должен был стать, – отмечает эксперт. – Там лишь утверждаются какие-то вещи, которые согласовали в том же нормандском формате. Но в последнее время даже с этим – проблемы".



Менендес подчеркивает, что уже полторы недели курсирует информация, что намеченная на начало апреля встреча в нормандском формате – под угрозой.



"Соответствующие заявления делали главы российского и украинского МИД, недавно это подтвердил и новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, – напоминает глава ИРП. – Сомнения, что встреча состоится, действительно есть. Тот темп, который наметил Зеленский после первой встречи в Париже, 9 декабря, явно не выдерживается. Уже 13 февраля, а нет даже признаков того, что "домашняя работа", которую взяла на себя Украина, выполняется. Даже в проекте нет закона об особом статусе Донбасса. А во внутриукраинский политический климат возвращается риторика времен Порошенко".



Если Зеленский продолжает миротворческую риторику и говорит зачастую правильные слова, то действия Верховной Рады и Кабмина демонстрируют совсем другое, подчеркивает Менендес.



"Даже чисто символический законопроект касательно облегчения получения пенсий жителями ОРДЛО и переселенцами не смог пройти первое чтение, – напоминает эксперт. – Нардепы продемонстрировали отрицание гуманитарных аспектов ситуации на Донбассе. Учитывая всё происходящее, я предполагаю, что встречи глав "нормандской четверки" весной, скорее всего, не будет. Разве что – "диетический вариант" в виде встречи глав МИД".



Кремлю нечего показать

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина призналась, что она и не рассчитывала на прогресс в переговорах по Донбассу.



"Было очевидно, – подчеркивает Золкина, – что никакая из новых идей, направленных на перезапуск Минска, не сработает. Предложения украинской стороны о создании подгруппы по вопросу границы, о переформатировании представительства переговорщиков услышаны не были. Какая-то работа ведется лишь по согласованию списков для дальнейшего обмена пленными. Но его будут "привязывать" к встрече в нормандском формате. Если она состоится (в чём есть сомнения), то обмен проведут или накануне, или вскоре поле неё".



Второй вопрос, который худо-бедно обсуждают в Минске – согласование трех новых участков разведения сил и средств. Но и тут, подчеркивает аналитик, пока больше топтания на месте, чем реальных подвижек. Вроде бы, согласовали один такой участок – в районе Гнутово на Донетчине. Однако окончательного решения так и не приняли.



"Учитывая, что после встречи глав "нормандской четверки" в Париже мы не видим никакого прорыва касательно урегулирования ситуации на Донбассе, нет оснований говорить, что новая встреча состоится, – считает Мария Золкина. – По крайней мере, в оговоренные ранее сроки (конец марта – начало апреля). Напомню, что вторую встречу предполагалось посвятить политическим вопросам, включая возможные выборы в ОРДЛО одновременно со всеукраинскими – осенью. Но чтобы переходить к этому вопросу, нужно закрыть вопросы безопасности (прекращение огня, разоружение незаконных формирований, выведение российских войск), чего и рядом нет. Режима тишины не было ни дня. Обстрелы происходят даже на участках, прилегающих к местам, где ранее развели силы и средства. Особенно это было заметно в Золотом на Луганщине".



Учитывая, что российской стороне нечего продемонстрировать в плане решения вопросов безопасности, ей нет смысла и соглашаться на новую встречу глав Украины, РФ, Германии и Франции, считает аналитик.



"Если же встреча всё же состоится, то она не закончится прорывными результатами, – подчеркивает Золкина. – Думаю, Зеленский прекрасно понимает внутренние риски дальнейших уступок РФ. А если новой "нормандской встречи" не произойдет или она не даст результата, можно будет говорить, что мы вернулись к замороженной ситуации. Какой она, по сути, была три года – до начала президентства Зеленского".



У Путина время победобесия

Учитывая декларативность коммюнике Парижской встречи, в котором стороны не брали на себя конкретных обязательств, а "выражали поддержку" или "стимулировали" Трехстороннюю контактную группу к каким-то шагам. Степень выполнения этого документа не влияет на сроки очередной встречи, считает глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.



"Тем более, что тематика следующей встречи уже четко обозначена: "относительно политических и условий безопасности, среди прочего – для организации местных выборов".



То есть, если стороны успеют сформировать свои предложения по выборам и достигнут консенсуса, то лидеры могут собраться, чтоб их обсудить, даже несмотря на военную ситуацию на фронте, – подчеркивает Гармаш. – Но пока в такой консенсус верится слабо. В данный момент Россия не дает оснований верить в возможность компромисса. По крайней мере, не озвучивает их. Скорее – наоборот".



Еще одним фактором настроения президента РФ Владимира Путина будет парад Победы и участие в нем президента Франции Эмманюэля Макрона, считает глава ЦИСП Донбасса.



"То есть, нормандская встреча, в которой заинтересован Макрон, может быть для Кремля фактором стимуляции президента Франции к участию в параде на Красной площади, – поясняет Гармаш. – Это для Путина очень важно в контексте его попытки переписать историю Второй Мировой… Поэтому, думаю, раньше мая встреча не состоится в любом случае. А состоится ли она позднее – будет зависеть от многих факторов, в том числе от результативности контактов Ермака (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – ред.) с Козаком (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак – ред.), а также от того, насколько наш парламент сможет реализовать их договоренности. Пока я в этом не уверен".



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее стало известно, что Контактная группа предварительно одобрила разведение сил и средств в районе Гнутово Донецкой области.



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