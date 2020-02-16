Германия поспособствует включению Украины в НАТО

Вчера в рамках первой Мюнхенской встречи прошло совещание министра обороны Украины Андрея Загороднюка с с Федеральным министром обороны Федеративной Республики Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэром. Об этом передает пресс-служба Минобороны.

Участники обсудили безопасность в регионе на востоке Украины, где сейчас происходит вооруженное противостояние с регулярными войсками российской армии. В частности, министр обороны Андрей Загороднюк проинформировал коллегу о текущей обстановке в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Он выразил надежду на получение военно-политической поддержки в вопросе обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Иностранные партнеры обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а Загороднюк пригласил Крамп-Карренбауэра в Украину с рабочим визитом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мюнхене на днях проходит масштабная конференция по международной безопасности, в которой должны были принять участие все стороны нормандского саммита, но Владимира Путина и Ангелы Меркель так и не дождались.





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