Германия поспособствует включению Украины в НАТО

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Вчера в рамках первой Мюнхенской встречи прошло совещание министра обороны Украины Андрея Загороднюка с с Федеральным министром обороны Федеративной Республики Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэром. Об этом передает пресс-служба Минобороны.
Участники обсудили безопасность в регионе на востоке Украины, где сейчас происходит вооруженное противостояние с регулярными войсками российской армии. В частности, министр обороны Андрей Загороднюк проинформировал коллегу о текущей обстановке в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.
Он выразил надежду на получение военно-политической поддержки в вопросе обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.
Иностранные партнеры обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а Загороднюк пригласил Крамп-Карренбауэра в Украину с рабочим визитом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мюнхене на днях проходит масштабная конференция по международной безопасности, в которой должны были принять участие все стороны нормандского саммита, но Владимира Путина и Ангелы Меркель так и не дождались.
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