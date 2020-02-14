Первая Мюнхенская конференция Зеленского: зачем она нужна Украине

Владимир Зеленский впервые в статусе президента Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности пройдет 14-16 февраля. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", можно ли ожидать важных для Украины решений и встреч во время этого форума.



Путина и Меркель в Мюнхене не будет

В 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) принимают участие 800 делегатов, в том числе ожидается прибытие 40 глав государств и правительств, порядка 60 глав МИД и 40 министров обороны. Концентрация высокопоставленных политиков определяющих мировую повестку в сфере безопасности не только в рамках евроатлантического сообщества, но и всего мира будет очень высокой, отмечает эксперт-международник Александр Мишин.

"Учитывая, что в установочном докладе перед началом работы конференции прозвучала мысль о падении роли коллективного Запада ("Westlessness"), то украинской стороне важно осознавать данную тенденцию", – считает эксперт.

Наиболее значимыми для Украины участниками МКБ в контексте урегулирования ситуации на Донбассе выступают, по мнению Александра Мишина, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава МИД ФРГ Хейко Маас, госсекретарь США Майк Помпео, министр обороны США Марк Эспер, генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Важно отметить отсутствие в числе участников форума федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, а также президента России Владимира Путина, – подчеркивает эксперт. – Из этого следует, что хоть президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Мюнхен, но даже неформальной встречи участников "нормандской четверки" на высшем уровне не запланировано. Хотя именно на лидерские договоренности сейчас делается ставка в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Также не запланирована и встреча министров иностранных дел "нормандского формата", поскольку они являются малоэффективными с практической точки зрения".

Из этого следует, что по итогам работы МКБ не следует ожидать каких-либо конкретных решений для Украины, считает Мишин.

"Будут очерчены лишь уточненные позиции заинтересованных сторон по проблеме продолжающейся российской агрессии и поиска рецептов урегулирования конфликтных ситуации, – говорит эксперт. – Для Киева важно сохранить на радарах мировых лидеров проблематику Донбасса и Крыма, и получить подтверждение готовности стран Запада поддерживать режим санкций против Москвы, пока она не пойдет на конструктивный диалог в части восстановление украинского суверенитета над временно неподконтрольными территориями".

Зеленского в Мюнхене должны интересовать контакты с Канадой и Ираном

Для украинской делегации на МКБ были бы полезными контакты с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Литвы Гитанасом Науседой для получения консолидированной поддержки в вопросах евроатлантической интеграции, считает Мишин.

"В свете начала 9 марта 2020 года суда в Гааге по делу над лицами, подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17 (малазийский "Боинг", сбитый предположительно российскими кадровыми военными над Донетчиной летом-2014 – прим. ред.), была бы полезной встреча украинского лидера с премьер-министром Нидерландов Марко Рютте, – продолжает эксперт. – Ведь россияне давно ведут секретные переговоры со сторонами данного инцидента, и есть необходимость нейтрализовать возможные риски для установления истинных виновных в трагедии. Поскольку в Мюнхене будет и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, то тема катастрофы рейса МАУ PS 752 также может быть поднята Украиной".

Относительно энергетической безопасности Украины и активизации работы ГУАМ, то традиционно любые контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым представляются важными, уверен Мишин.

"И, наконец, в виду готовности украинской стороны принять участие в деятельности миссии НАТО в Ираке после восстановления ее работы возможны переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Ирака Мохамедом Али аль-Хакимом", – резюмирует эксперт.

Тема миротворцев на Мюнхенской конференции-2020 будет неактуальна

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает, что на полях Мюнхенской конференции, безусловно, будут разнообразные встречи. Но на форматах, подобных этому, важных решений никто не принимает, подчеркивает эксперт.

"В свое время Порошенко в Мюнхене говорил о миротворцах для Донбасса. Но сейчас эта тема неактуальна – ни для Украины, ни для России. Так что не думаю, что она будет обсуждаться на конференции. Честно говоря, я вообще не думаю, что в Мюнхене будет активно обсуждаться Донбасс, – говорит Илия Куса. – А если и будет, то вряд ли это приведет к каким-то серьезным изменениям политики, риторики, коммуникации между Украиной и РФ по этому вопросу. Мюнхен - не то место, где это решается".

Если бы Киев и Москва хотели сделать какие-то подвижки в разрешении конфликта именно в Мюнхене, они бы заранее готовились к этому, считает эксперт УИБ.

"А я не вижу никаких подобного рода планов", – отмечает Илия Куса.

Тема Украины на Мюнхенской конференции не будет доминирующей

Политолог Андрей Золотарев напоминает, что в докладе МКБ, который был представлен Международной кризисной группой до самой конференции, Украина названа в топ-10 стран, на территории которых происходят конфликты, за которыми надо наблюдать в 2020 году.

"Учитывая то, что наша страна стоит десятой в этом списке, становится понятным, что украинская тема не будет на МКБ доминирующей, – отмечает эксперт. – Той же США куда важнее ситуация на Ближнем Востоке. И всё же нашей стране, безусловно, есть что сказать, и есть к чему призвать международное сообщество"

По словам Золотарева, всё в том же предваряющем конференцию докладе аналитиков подчеркивается, что новый президент Украины "привнес новую энергию" в попытке завершить конфликт на Донбассе. Но учитывая, что планы касательно полного прекращения огня и разоружения так и не воплотились в жизнь, попытки деэскалации конфликта, которые мы наблюдали с лета, могут рухнуть. И ситуация может обостриться.

"В этом аспекте Зеленскому крайне важно донести до Запада (особенно до коллег по нормандскому формату – Германии и Франции) правильность украинской позиции касательно очередности выполнения Минских соглашений. А именно: сперва нам передают контроль за границей, а потом можно говорить о выборах в ОРДЛО, – подчеркивает политолог. – И, конечно, всё это – после прекращения обстрелов и проведения демилитаризации".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности будет выступать во время отдельной сессии, которая посвящена нашему государству. Кроме того, планируется несколько двусторонних встреч с руководителями других стран.

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