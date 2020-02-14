ТОП событий пятницы: усиление поддержки США и сессия про Украину в Германии

Делегация. Сегодня в Киев приедут сенаторы США Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо – члены подкомитета Сената по международным отношениям в Европе и региональной безопасности. Как сообщается на официальном сайте сенатора Мерфи, делегаты встретятся с президентом Владимиром Зеленским, подчеркивая, что отношения США и Украины сейчас важны, как никогда. Двухпартийная делегация прибудет в Украину, чтобы "усилить поддержку" и укрепить отношения с украинским лидером.

Выступление Зеленского. После встречи с американцами Владимир Зеленский улетит в Германию, где планирует посетить 56-ю Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Отмечается, что глава Украины будет выступать во время отдельной сессии, которая посвящена нашему государству. Кроме того, планируется несколько двусторонних встреч с руководителями других стран.

Праздники. Сегодняшний день – один из самых романтичных, ведь влюбленные во всем мире празднуют День святого Валентина. Кроме того, 14 февраля отмечают Международный день дарения книг и День компьютерщика. А православные христиане сегодня почитают святого Трифона. С именинами не забудьте поздравить Василия, Гавриила, Давида, Николая, Петра и Тимофея.

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