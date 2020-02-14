Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 14.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события ТОП событий пятницы: усиление поддержки США и сессия про Украину в Германии
НОВОСТИ Все новости

ТОП событий пятницы: усиление поддержки США и сессия про Украину в Германии

Сегодня в Киев приедут сенаторы США, а президент Владимир Зеленский выступит в Германии

сегодня, 08:10
Автор:

• Елена Волкова

ТОП событий пятницы: усиление поддержки США и сессия про Украину в Германии

Делегация. Сегодня в Киев приедут сенаторы США Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо – члены подкомитета Сената по международным отношениям в Европе и региональной безопасности. Как сообщается на официальном сайте сенатора Мерфи, делегаты встретятся с президентом Владимиром Зеленским, подчеркивая, что отношения США и Украины сейчас важны, как никогда. Двухпартийная делегация прибудет в Украину, чтобы "усилить поддержку" и укрепить отношения с украинским лидером.

Выступление Зеленского. После встречи  с американцами Владимир Зеленский улетит в Германию, где планирует посетить 56-ю Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Отмечается, что глава Украины будет выступать во время отдельной сессии, которая посвящена нашему государству. Кроме того, планируется несколько двусторонних встреч с руководителями других стран.

Праздники. Сегодняшний день – один из самых романтичных, ведь влюбленные во всем мире празднуют День святого Валентина. Кроме того, 14 февраля отмечают Международный день дарения книг и День компьютерщика. А православные христиане сегодня почитают святого Трифона. С именинами не забудьте поздравить  Василия, Гавриила, Давида, Николая, Петра и Тимофея.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...