«Никакого заговора»: российский инициатор рассказал о «мюнхенском плане» для Донбасса

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Генеральный директор Российского совета по международным
делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что в так называемом "мюнхенском плане" относительно
мира на Донбассе отсутствуют политические заговоры. Об этом он заявил DW.
Так, Кортунов является одним из инициаторов скандального документа
"Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и во всем
евроатлантическом регионе", который распространили во время Мюнхенской
конференции по безопасности. По его словам, "план" создали совместными силами РСМД, европейского
аналитического центра European Leadership Network и американской организации
Nuclear Threat Initiative.
"Неверно усматривать в нем какие-то зловещие политические
замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу
подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы
этого документа исходили из того, что возможно на сегодня", - заявил
Кортунов.
Отметим, что среди "12 шагов" говорится о
возобновлении Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения
огня на Донбассе, создании "нормандской" группы по диалогу в
военной сфере, а также начале разминирования и отмене санкций против РФ. Украинский
президент Владимир Зеленский инициативу раскритиковал и заявил, что искать
мир на Донбассе без участия Украины нельзя. А в Министерстве иностранных дел
отметили о провокативность документа и несоответствие позиции Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали, что с сайта Мюнхенской
конференции исчез "мирный план" по Украине.
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