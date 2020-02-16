«Никакого заговора»: российский инициатор рассказал о «мюнхенском плане» для Донбасса

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что в так называемом "мюнхенском плане" относительно мира на Донбассе отсутствуют политические заговоры. Об этом он заявил DW.

Так, Кортунов является одним из инициаторов скандального документа "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и во всем евроатлантическом регионе", который распространили во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, "план" создали совместными силами РСМД, европейского аналитического центра European Leadership Network и американской организации Nuclear Threat Initiative.

"Неверно усматривать в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно на сегодня", - заявил Кортунов.

Отметим, что среди "12 шагов" говорится о возобновлении Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня на Донбассе, создании "нормандской" группы по диалогу в военной сфере, а также начале разминирования и отмене санкций против РФ. Украинский президент Владимир Зеленский инициативу раскритиковал и заявил, что искать мир на Донбассе без участия Украины нельзя. А в Министерстве иностранных дел отметили о провокативность документа и несоответствие позиции Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с сайта Мюнхенской конференции исчез "мирный план" по Украине.

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