«Мюнхенский план» для Украины: эксперты оценили документ и указали на провокации

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На сайте Мюнхенской конференции по
безопасности появился (исчез, а затем появился вновь) документ “Двенадцать
шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”, авторами
которого являются три западных аналитических центра и Российский совет по
международным делам. Эксперты оценили для издания "Комментарии" этот документ,
вызвавший немало критики.
Эксперт-международник, глава правления
неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос
отмечает, что документ, обнародованный на Мюнхенской конференции-2020,
представляет собой очередную попытку конструировать "дорожную карту", которая
якобы должна привести к миру в Украине.
"После 2014 года разного рода подобные идеи
уже вбрасывались в международный дискурс, – напоминает эксперт. – Например, в
свое время активно обсуждалось предложение о так называемом "нейтральном
статусе" Украины… В самом "мюнхенском документе" позитивные идеи гуманитарного
характера (розыск пропавших без вести, разминирование) удивительным образом
соседствуют с предложениями, которые, по меньшей мере, выглядят весьма
странно".
Среди таких – пересмотр санкций в отношении
России, которая вдруг (в данном документе) уже не является стороной,
оккупировавшей Крым и развязавшей войну в Восточной Украине, а неким
экономическим партнером и даже донором в "Восстановлении инфраструктуры
Донбасса".
"Не секрет, что несмотря на показную браваду,
санкции по России бьют – и очень чувствительно, особенно в ряде важных отраслей,
– продолжает Белоколос. – И, естественно, Кремль хочет их скорейшей отмены.
Правда, непонятно, в чем тут новизна и оригинальность упомянутого документа?
Ведь, не секрет, что сегодня антироссийские санкции увязаны с исполнением
Москвой Минских соглашений и оккупацией Крыма".
Но особенную обеспокоенность, по словам
эксперта, вызывает пункт 12 плана о каком-то так называемом "национальном
диалоге".
"Все это выглядит, как закамуфлированная
заявка на вмешательство во внутренние дела Украины и в некоторой степени
напоминает требования, которые нацистская Германия выдвигала Австрии перед
Аншлюсом 1938 года. Чем это закончилось для Австрии, как независимого
государства – очень хорошо известно из истории", – подчеркивает эксперт.
Сегодняшняя позиция официального Киева была
достаточно убедительно представлена в выступлении президента Украины, отмечает
Белоколос: "Последовательность в ее отстаивании, постоянный диалог со странами,
которые помогают нам в противостоянии России, мониторинг общественных
настроений в Украине – являются очевидными путеводителями постепенного
продвижения в направлении достижения реального мира".
Председатель правления Центра стратегических
исследований Павел Жовниренко отмечает, что пока Украина делает в разрешении
конфликта на Донбассе ставку на "безальтернативный Минск", который не работает,
страна-агрессор и ее соратники генерируют разнообразные планы "со стороны". И
"мюнхенский" - лишь один из…
"План по урегулированию чего-то должен
предполагать комплекс мер, которые позволят решить проблему. У нас произошли
аннексия Крыма и оккупация части Донбасса. Решает ли что-то озвученный в
Мюнхене план? Нет! – уверен эксперт. – За рамками дискуссии остается
оккупационная роль РФ на Донбассе и в Крыму. Так что это план – просто
зондирование: как мир отнесется к тому, чтобы с РФ снять санкции, при том, что
она останется при своих интересах на Донбассе и в Крыму".
По мнению Жовниренко, предложение о снятии санкций
с РФ (пункт №8) не может быть реализовано, потому что и ЕС, и США четко
заявляли: санкции будут продолжаться, пока украинская власть не контролирует
Донбасс, пока РФ не вернула Крым.
"Пункт №12 – это вообще издевательство. В нем
фактически предлагают с помощью соседних стран (в том числе России) поискать
для Украины "новую национальную идентичность". Речь что, идет о недонации? Как
может страна-агрессор предлагать какие-то планы?! – возмущает председатель
правления ЦСИ. – План представлен как частная инициатива. Но она не совсем
частная. За этим планом стоят достаточно известные организации. Да еще и на
сайте Мюнхенской конференции по безопасности его разместили… Неудивительно, что
уже последовала жесткая реакция США и Украины".
Жовниренко уверен: единственным действенным
форматом для разрешения конфликта между Украиной и Россией является
Будапештский формат. И пока страны-гаранты территориальной целостности нашей
державы (прежде всего – США и Великобритания) не начнут активно участвовать в
разрешении ситуации, толку не будет.
Эксперт по национальной безопасности и обороне
Украинского института будущего Ираклий Джанашия считает, что представленный
план можно смело назвать пророссийским
"Но это не потому, что его писали с целью
загнать Украину в угол в этих взаимоотношениях. Проблема в том, что за шесть
лет войны Украина ни разу не демонстрировала инициативы, не предлагала своих
планов\видений по урегулированию ситуации. Чтобы иметь видение решения
проблемы, должна быть какая-никакая стратегия. А у нас ее нет, – поясняет
эксперт. – Так что это – очередной тревожный звонок (среди многих до этого),
который означает, что Европе уже надоели эти кошки-мышки и она хочет завершения
этого конфликта любыми способами".
Джанашия уверен, что Украина откажется от
такого плана (соответствующее заявление МИД уже сделал). Но беда в том, что это
выставит в неприглядном свете не РФ (как инициатора этого изначально
неприемлемого плана), а Украину – как страну, которая не хочет соглашаться на
перемирие.
"Благо, США уже заявили, что этот план
является неприемлемым. Но РФ увидела слабость Украины – и в будущем нас ожидает
еще много таких планов, – считает эксперт. – Что касается исчезновения и
появления "12 шагов" с сайта Мюнхенской конференции по безопасности: скорее
всего, когда в Мюнхене осознали, какой скандал может вызвать этот план, они
поспешили его убрать. Но позже поняли, что как раз изъятие плана вызовет еще
большую бурю возмущений – и выставит их в негативном свете".
Ранее "Комментарии" сообщали, что российский инициатор рассказал о "мюнхенском плане" для Донбасса и заявил, что "никакого
заговора" там нет.
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