«Мюнхенский план» для Украины: эксперты оценили документ и указали на провокации

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился (исчез, а затем появился вновь) документ “Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”, авторами которого являются три западных аналитических центра и Российский совет по международным делам. Эксперты оценили для издания "Комментарии" этот документ, вызвавший немало критики.

"Закамуфлированная заявка на вмешательство во внутренние дела Украины"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос отмечает, что документ, обнародованный на Мюнхенской конференции-2020, представляет собой очередную попытку конструировать "дорожную карту", которая якобы должна привести к миру в Украине.

"После 2014 года разного рода подобные идеи уже вбрасывались в международный дискурс, – напоминает эксперт. – Например, в свое время активно обсуждалось предложение о так называемом "нейтральном статусе" Украины… В самом "мюнхенском документе" позитивные идеи гуманитарного характера (розыск пропавших без вести, разминирование) удивительным образом соседствуют с предложениями, которые, по меньшей мере, выглядят весьма странно".

Среди таких – пересмотр санкций в отношении России, которая вдруг (в данном документе) уже не является стороной, оккупировавшей Крым и развязавшей войну в Восточной Украине, а неким экономическим партнером и даже донором в "Восстановлении инфраструктуры Донбасса".

"Не секрет, что несмотря на показную браваду, санкции по России бьют – и очень чувствительно, особенно в ряде важных отраслей, – продолжает Белоколос. – И, естественно, Кремль хочет их скорейшей отмены. Правда, непонятно, в чем тут новизна и оригинальность упомянутого документа? Ведь, не секрет, что сегодня антироссийские санкции увязаны с исполнением Москвой Минских соглашений и оккупацией Крыма".

Но особенную обеспокоенность, по словам эксперта, вызывает пункт 12 плана о каком-то так называемом "национальном диалоге".

"Все это выглядит, как закамуфлированная заявка на вмешательство во внутренние дела Украины и в некоторой степени напоминает требования, которые нацистская Германия выдвигала Австрии перед Аншлюсом 1938 года. Чем это закончилось для Австрии, как независимого государства – очень хорошо известно из истории", – подчеркивает эксперт.

Сегодняшняя позиция официального Киева была достаточно убедительно представлена в выступлении президента Украины, отмечает Белоколос: "Последовательность в ее отстаивании, постоянный диалог со странами, которые помогают нам в противостоянии России, мониторинг общественных настроений в Украине – являются очевидными путеводителями постепенного продвижения в направлении достижения реального мира".

"За рамками дискуссии остается оккупационная роль РФ на Донбассе и в Крыму"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко отмечает, что пока Украина делает в разрешении конфликта на Донбассе ставку на "безальтернативный Минск", который не работает, страна-агрессор и ее соратники генерируют разнообразные планы "со стороны". И "мюнхенский" - лишь один из…

"План по урегулированию чего-то должен предполагать комплекс мер, которые позволят решить проблему. У нас произошли аннексия Крыма и оккупация части Донбасса. Решает ли что-то озвученный в Мюнхене план? Нет! – уверен эксперт. – За рамками дискуссии остается оккупационная роль РФ на Донбассе и в Крыму. Так что это план – просто зондирование: как мир отнесется к тому, чтобы с РФ снять санкции, при том, что она останется при своих интересах на Донбассе и в Крыму".

По мнению Жовниренко, предложение о снятии санкций с РФ (пункт №8) не может быть реализовано, потому что и ЕС, и США четко заявляли: санкции будут продолжаться, пока украинская власть не контролирует Донбасс, пока РФ не вернула Крым.

"Пункт №12 – это вообще издевательство. В нем фактически предлагают с помощью соседних стран (в том числе России) поискать для Украины "новую национальную идентичность". Речь что, идет о недонации? Как может страна-агрессор предлагать какие-то планы?! – возмущает председатель правления ЦСИ. – План представлен как частная инициатива. Но она не совсем частная. За этим планом стоят достаточно известные организации. Да еще и на сайте Мюнхенской конференции по безопасности его разместили… Неудивительно, что уже последовала жесткая реакция США и Украины".

Жовниренко уверен: единственным действенным форматом для разрешения конфликта между Украиной и Россией является Будапештский формат. И пока страны-гаранты территориальной целостности нашей державы (прежде всего – США и Великобритания) не начнут активно участвовать в разрешении ситуации, толку не будет.

"В будущем нас ожидает еще много таких планов"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия считает, что представленный план можно смело назвать пророссийским

"Но это не потому, что его писали с целью загнать Украину в угол в этих взаимоотношениях. Проблема в том, что за шесть лет войны Украина ни разу не демонстрировала инициативы, не предлагала своих планов\видений по урегулированию ситуации. Чтобы иметь видение решения проблемы, должна быть какая-никакая стратегия. А у нас ее нет, – поясняет эксперт. – Так что это – очередной тревожный звонок (среди многих до этого), который означает, что Европе уже надоели эти кошки-мышки и она хочет завершения этого конфликта любыми способами".

Джанашия уверен, что Украина откажется от такого плана (соответствующее заявление МИД уже сделал). Но беда в том, что это выставит в неприглядном свете не РФ (как инициатора этого изначально неприемлемого плана), а Украину – как страну, которая не хочет соглашаться на перемирие.

"Благо, США уже заявили, что этот план является неприемлемым. Но РФ увидела слабость Украины – и в будущем нас ожидает еще много таких планов, – считает эксперт. – Что касается исчезновения и появления "12 шагов" с сайта Мюнхенской конференции по безопасности: скорее всего, когда в Мюнхене осознали, какой скандал может вызвать этот план, они поспешили его убрать. Но позже поняли, что как раз изъятие плана вызовет еще большую бурю возмущений – и выставит их в негативном свете".

Ранее "Комментарии" сообщали, что российский инициатор рассказал о "мюнхенском плане" для Донбасса и заявил, что "никакого заговора" там нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!